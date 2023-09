Volo aeronautica militare per trasferire un paziente da Perugia a Bari

È decollato alle ore 23 di venerdì 15 settembre dall’aeroporto ‘San Francesco d’Assisi’ di Perugia il volo dell’aeronautica militare per il trasferimento al Centro grandi ustionati del Policlinico di Bari del paziente di 66 anni, gravemente ustionato a San Giustino. L’uomo era stato ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in condizioni critiche presso l’unità di Terapia Intensiva.

La complessa macchina organizzativa per permettere, in tempi rapidi, il trasferimento del paziente in un centro specializzato, è stata attivata e gestita durante tutte le fasi dalla Centrale Operativa del 118, in sinergia con la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera e con la Prefettura di Perugia.

Il paziente, arrivato all’ospedale di Perugia nel pomeriggio di ieri, dopo l’incidente avvenuto nel garage della sua abitazione, è stato subito stabilizzato e trasferito in Rianimazione in attesa dell’attivazione del Falcon dell’aeronautica militare, per poi essere accompagnato a bordo di un’ambulanza fino all’aeroporto cittadino. In aereo sono saliti anche un’equipe del 118 e un medico anestesista per il monitoraggio dei parametri del paziente per la tutta la durata del volo.

Le circostanze esatte dell’incidente non sono chiare, ma sembra che l’uomo stesse lavorando con della benzina vicino a una fonte di calore, forse mentre bolliva passata di pomodori o durante un altro lavoro. In un momento improvviso, si è verificata un’esplosione o una fiammata, causando ustioni gravi.

Le grida di dolore dell’uomo hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno cercato di soccorrerlo e hanno chiamato il servizio di emergenza 118. Quando l’ambulanza e i vigili del fuoco dal distaccamento di Città di Castello sono arrivati sulla scena, sembra che l’uomo fosse stato avvolto in un lenzuolo, probabilmente un tentativo improvvisato dei presenti per alleviare il suo dolore e proteggerlo dalle ustioni.

Date le condizioni molto gravi del paziente, i medici hanno deciso di trasferirlo in elisoccorso presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia. L’atterraggio e il decollo dell’elicottero sono avvenuti in un campo sportivo di Selci, reso sicuro dalla presenza della polizia locale.

L’incidente ha lasciato l’uomo gravemente ferito, e le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine.