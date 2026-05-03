Città di Castello Pallavolo supera Orvieto e conquista la semifinale regionale dei playoff

Città di Castello Pallavolo supera in gara 2 Orvieto 3/0 e conquista la semifinale regionale dei playoff per la promozione in serie B

Davanti al un pubblico incredibile 700 persone presenti nelle tribune di un rumorosissimo Pala Andrea Joan con la Curva Nord Seconda Giovinezza tornata a guidare il tifo per i biancorossi sospinti da un clima incredibile alla conquista di una vittoria importantissima per i ragazzi di coach Andrea Radici. Una partita non bella, caratterizzata da troppi errori ed una tensione tipica delle gare da dentro fuori.

Il risultato finale 3/0 con i parziali 25/16 -28/26 – 25/23 evidenziano proprio questa tensione con i biancorossi capaci di far valere la propria forza nel primo set per poi trovarsi sempre ad inseguire e ribaltare il punteggio solo nel finale dei set, sia nel secondo vinto 28/26 e pure nel terzo conquistato 25/23 dove coach Radici ha ruotato tutta la rosa a disposizione a parte di due centrali, vista anche la indisponibilità improvvisa di Landini. Città di Castello sceso in campo nel solito 6+1 con Casella in regia in diagonale con Rumori, schiacciatori Conti e Cesari, centrali Stoppelli e Merlino con Lensi libero. Primo set punto a punto fino a 8/9 per gli Ospiti di coach Buttarini.

Tifernati sospinti dal pubblico trovano la reazione del 15/13 con Rumori a muro per poi chiudere agevolmente 25/16. Secondo set Orvieto gioca mentre i biancorossi diventano troppo fallosi 15/20, ma ci pensa Stoppelli prima a ricucire 21/21 e poi a chiudere con il muro 28/26, Conquistata la matematica certezza della semifinale, Radici rivoluziona la squadra in campo inserendo Giogli in regia con Panizzi opposto, Valenti e Marconi schiacciatori, Cesari Leonardo libero lasciando solo Stoppelli e Merlino al centro della rete. Set dove i tifernati hanno praticamente inseguito sempre con Marconi e Panizzi a fare legna per poi trovare sul filo di lana il guizzo con il muri di Stoppelli e l’ace di Giogli i punti decisivi per il 25/23 finale.

Una giornata storica per il Città di Castello Pallavolo che nello stesso giornata a distanza di poche ore sempre al Pala Andrea Joan sia la squadra femminile che quella maschile, nei rispettivi campionati di serie C regionale hanno conquistato il diritto a disputare la semifinale regionale. Città di Castello Pallavolo che tornerà in campo in gara 1 di semifinale maschile Sabato 9 Maggio 2026 alle ore 21:15 al Pala Andrea Joan dove affronterà la vincente della sfida di Domenica 3 Maggio alle ore 18:00 tra Strike team Monteluce e School Volley Perugia.

CAMPIONATO SERIE C/M Gara 2 quarti di finale playoff serie B Pala Andrea Joan Cittá di Castello Sabato 2 Maggio 2026 ore 21:15

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO 3 ORVIETO VOLLEY ACADEMY 0 25/16 28/26 25/23

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO Conti 8 ,Valenti 2, Casella 2 , Panizzi L. 6, Landini , Merlino 6 , Lensi (L1), Rumori 6, Cesari F.(K) 7, Giogli 2,Marconi 6, Panizzi G., Cesari L.( L2), Stoppelli 11. Allenatore: Andrea Radici Assistenti : Rossi F., M. Mancini, L. Boncompagni, S.Marini Dirigente : M. Cioffi

Err. 17 -Err.S. 8 Aces 4 Muri 11

ORVIETO VOLLEY ACADEMY Bellucci, Pantalei, Ubaldini ( L2), Salaris , Fiori, Beddini, Mariani, Della Marta, Mingardi (L1) , Pasquini ( K), Picchialepri, Volpe, Stella. Allenatore : Buttarini Fabrizio Err. 14- Err.S. 8 Aces 3 Muri 4 Arbitri : Cortese Chiara – Tusillagine Andrea Addetto Arbitro : Stoppelli Francesco Segnapunti: Andrea Dolfi