Città di Castello Pallavolo supera Orvieto e conquista la semifinale regionale dei playoff

3 Maggio 2026 Sport, Ultime notizie 0

Città di Castello Pallavolo supera in gara 2 Orvieto 3/0 e conquista la semifinale regionale dei playoff per la promozione in serie B

Davanti al un pubblico incredibile 700 persone presenti nelle tribune di un  rumorosissimo Pala Andrea Joan con la Curva Nord Seconda Giovinezza tornata a guidare  il tifo per i biancorossi sospinti da un clima incredibile alla conquista di una vittoria importantissima per i ragazzi di coach Andrea Radici. Una partita non bella, caratterizzata da troppi errori ed una tensione tipica delle gare da dentro fuori.

Il risultato finale 3/0 con i parziali 25/16 -28/26 – 25/23 evidenziano proprio questa tensione con i biancorossi capaci di far valere la propria forza nel primo set per poi trovarsi sempre ad inseguire e ribaltare il punteggio solo nel finale dei set, sia nel secondo vinto 28/26 e pure nel terzo conquistato 25/23 dove coach Radici ha ruotato  tutta la rosa a disposizione a parte di due centrali, vista anche la indisponibilità improvvisa di Landini. Città di Castello sceso in campo nel solito 6+1 con Casella in regia in diagonale con Rumori, schiacciatori Conti e Cesari, centrali Stoppelli e Merlino con Lensi libero. Primo set punto a punto fino a 8/9 per gli Ospiti di coach Buttarini.

Tifernati sospinti dal pubblico trovano la reazione del 15/13 con Rumori a muro per poi chiudere agevolmente 25/16. Secondo set Orvieto gioca mentre i biancorossi diventano troppo fallosi 15/20, ma ci pensa Stoppelli prima a ricucire 21/21 e poi a chiudere con il muro 28/26, Conquistata la matematica certezza della semifinale, Radici rivoluziona la squadra in campo inserendo Giogli in regia con Panizzi opposto, Valenti e Marconi schiacciatori, Cesari Leonardo libero lasciando solo Stoppelli e Merlino al centro della rete. Set dove i tifernati hanno praticamente inseguito sempre con Marconi e Panizzi a fare legna per poi trovare sul filo di lana il guizzo con il muri di Stoppelli e l’ace di Giogli i punti decisivi per il 25/23 finale.

Una giornata storica per il Città di Castello Pallavolo  che nello stesso giornata  a distanza di poche ore sempre al  Pala Andrea Joan sia la squadra femminile che quella maschile, nei rispettivi campionati di serie C regionale hanno conquistato il diritto a disputare la semifinale regionale. Città di Castello Pallavolo che tornerà in campo in gara 1 di semifinale maschile Sabato 9 Maggio 2026 alle ore 21:15 al Pala Andrea Joan dove affronterà la vincente della sfida di Domenica 3 Maggio alle ore 18:00 tra Strike team Monteluce e School Volley Perugia. 

CAMPIONATO SERIE C/M Gara 2 quarti di finale playoff serie B Pala Andrea Joan Cittá di Castello Sabato 2 Maggio 2026 ore 21:15

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO 3 ORVIETO VOLLEY ACADEMY 0 25/16 28/26 25/23

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO Conti 8 ,Valenti 2, Casella 2 , Panizzi L. 6, Landini , Merlino 6 , Lensi (L1), Rumori 6, Cesari F.(K) 7, Giogli 2,Marconi 6, Panizzi G., Cesari L.( L2), Stoppelli 11. Allenatore: Andrea Radici Assistenti : Rossi F., M. Mancini, L. Boncompagni, S.Marini Dirigente : M. Cioffi
Err. 17 -Err.S. 8 Aces 4 Muri 11

ORVIETO VOLLEY ACADEMY Bellucci, Pantalei, Ubaldini ( L2), Salaris , Fiori, Beddini, Mariani, Della Marta, Mingardi (L1) , Pasquini ( K), Picchialepri, Volpe, Stella. Allenatore : Buttarini Fabrizio Err. 14- Err.S. 8 Aces 3 Muri 4 Arbitri : Cortese Chiara – Tusillagine Andrea Addetto Arbitro : Stoppelli Francesco Segnapunti: Andrea Dolfi

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 30 aprile 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 30 aprile 2026
Morte Andrea Prospero, assunzione psicofarmaci e decesso dopo ore
Povertà sanitaria, a Città di Castello il convegno Caritas
Nel cuore dell’Aspromonte in Calabria, Un deposito di armi perfettamente nascosto tra le pietre di u
Meeting di primavera 2026 Al Trasimeno aerei, elicotteri, droni e acrobazie in volo
Il centro storico di Perugia si prepara al “Risveglio di primavera”
Gimo riparte a Perugia per una mobilità notturna sicura
Foligno, i commercialisti si formano per aiutare le imprese a usufruire della Zes
Assisi celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco
Arrestato a Foligno bandito a volto coperto, tentava rapina in tabaccheria
Il telegiornale dell'Umbria del 29 aprile 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 29 aprile 2026
Rasegna Stampa del 30 aprile 2026
Sequestrati 40 chili di tabacco da masticare illegale a Terni
Polizia Penitenziaria, assegnate 93 nuove unità a Umbria e Marche
Operazione “Marijoa”, cinque misure cautelari nel Reggino
Mediofondo della Verna, successo oltre le aspettative 230 partecipanti
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*