Jacopo Biffi guida la crescita della leadership biancazzurra 

Il capitano racconta il suo percorso umano vissuto a San Giustino

San Giustino, 10 maggio 2026 – La stagione dell’ErmGroup Altotevere si è chiusa con un gesto che ha assunto un valore speciale per Jacopo Biffi, capitano e regista della formazione biancazzurra. Nel corso della conviviale di fine annata, organizzata il 7 maggio a Citerna, i tifosi della curva gli hanno consegnato un riconoscimento dedicato alla sua leadership biancazzurra, alla sua capacità di guidare il gruppo e al legame costruito con l’ambiente. Un premio che, più che celebrare un risultato sportivo, ha messo in luce la dimensione umana del giocatore lombardo, da tre stagioni punto di riferimento della squadra. Biffi ha accolto il riconoscimento con una soddisfazione che va oltre la semplice gratificazione professionale. Ha sottolineato come quel gesto rappresenti la conferma di un rapporto autentico con la comunità di San Giustino, costruito giorno dopo giorno attraverso impegno, presenza e disponibilità. Per lui, il premio è la prova che la squadra è riuscita a trasmettere alla gente del posto l’essenza della pallavolo locale, fatta di passione, sacrificio e identità condivisa.

Il capitano ha spiegato che ciò che più lo ha colpito è stato il valore umano del riconoscimento. Ha ricordato le parole dei suoi genitori, che gli hanno sempre insegnato a essere prima una persona di valore e poi un atleta. In questa stagione, ha percepito che quel messaggio si è trasformato in un percorso concreto: la “bella persona”, come l’ha definita lui stesso, resta nella memoria più di qualsiasi gesto tecnico.

Biffi, arrivato nell’estate del 2023 quasi in punta di piedi, ha vissuto un triennio che ha segnato profondamente la sua evoluzione. Ha ammesso con ironia che, dopo l’ingresso discreto, forse ha “battuto i piedi un po’ troppo”, ma sempre con l’obiettivo di crescere e dare un contributo reale alla squadra. Il lavoro quotidiano con staff e compagni gli ha permesso di raggiungere quella che considera la sua massima maturità possibile nel ruolo di palleggiatore. Il ruolo come capitano, arrivata a inizio stagione, ha rappresentato un ulteriore passo nel suo percorso. Biffi ha raccontato di aver accolto la proposta con entusiasmo, consapevole della responsabilità ma anche convinto di poter offrire un supporto concreto al gruppo nei momenti più delicati. Ha dato tutto, senza riserve, e oggi si sente appagato per aver onorato quel ruolo con dedizione.

La semifinale playoff contro Belluno ha lasciato l’amaro in bocca, ma non rimpianti. Biffi ha scelto di non riguardare gara 2, terminata con un doppio 13-15 tra tie-break e golden set. Per lui, quel risultato è stato semplicemente il verdetto del campo. Ha riconosciuto il valore degli avversari e ha ribadito che la squadra ha dato tutto ciò che poteva. La delusione è stata assorbita con lucidità, trasformandola in consapevolezza e gratitudine per il percorso compiuto. Il capitano ha sottolineato come la stagione abbia comunque lasciato un segno positivo, grazie al lavoro della società e alla crescita collettiva del gruppo. La squadra ha saputo costruire un’identità forte, sostenuta da un pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio calore.

In attesa della nuova stagione, Biffi ha già definito il suo programma estivo: dedicarsi allo studio per completare la laurea in informatica. Una scelta che conferma la sua volontà di mantenere un equilibrio tra sport e formazione personale. Ha parlato di questo obiettivo con la stessa determinazione con cui affronta il campo, consapevole che la crescita di un atleta passa anche dalla costruzione di un futuro solido fuori dal parquet.

La figura di Biffi emerge come quella di un leader capace di unire tecnica, carattere e sensibilità. La sua presenza ha contribuito a creare un clima di fiducia e coesione, elementi che hanno permesso all’Altotevere di vivere una stagione intensa e ricca di significati. Il riconoscimento ricevuto non è solo un premio, ma il simbolo di un legame profondo con una comunità che ha saputo riconoscere in lui un punto fermo, come riporta il comunicato di ErmGroup Volley Altotevere.