Rendiconto 2025: un bilancio solido, equilibrato e al servizio della città

4 Maggio 2026 Istituzioni, Ultime notizie, Umbertide 0
Rendiconto 2025: un bilancio solido, equilibrato e al servizio della città

Rendiconto 2025: un bilancio solido, equilibrato e al servizio della città

“Il rendiconto 2025 conferma con chiarezza la solidità finanziaria del nostro bilancio e la capacità dell’Ente di programmare il futuro su basi concrete, anche in un contesto economico non facile.” È questo il commento dell’Assessore al Bilancio, Alessandro Villarini, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione.

“Ci troviamo di fronte a un bilancio sano, equilibrato e credibile” – sottolinea l’Assessore – “che ha saputo coniugare rigore nella gestione e capacità di programmazione.”

Un indice di indebitamento pari all’1,35%, pienamente sostenibile e nei limiti previsti dalla normativa; una tempestività dei pagamenti pari a circa -7 giorni, che evidenzia come il Comune sia in grado di pagare mediamente in anticipo rispetto alle scadenze, andando incontro concretamente alle esigenze delle imprese e dei fornitori.

“A questi risultati” – continua l’Assessore – “si accompagna un elemento altrettanto significativo: il Comune non ha effettuato alcun aumento della pressione tributaria e ha mantenuto invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale, come mensa scolastica, trasporto scolastico e asilo nido. Questo a tutela delle famiglie e del potere d’acquisto dei cittadini, grazie a una gestione attenta e responsabile che ha permesso di mantenere i conti in equilibrio.”

Anche tutti gli investimenti iniziati stanno proseguendo e molti sono stati completati. Nel 2025 sono state inaugurate le scuole di Calzolaro (per un importo di 594mila euro), di Niccone per circa 1 milione di euro, ultimati i lavori di efficientamento energetico presso la scuola Garibaldi per 1 milione e 59mila euro e qualche giorno fa è stata inaugurata la nuova scuola di Verna con un intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico per 1 milione e 320mila euro.

Per quanto riguarda il territorio sono stati completati poi i lavori anche per il dissesto idrogeologico presso Fosso Rio e sponda Fiume Tevere per 480mila euro; in fase di svolgimento anche i lavori per il percorso ciclopedonale per 700mila euro con il ponte sul Tevere nei pressi di Mola Casanova già posizionato (un intervento pari a 1 milione e 400mila euro).

Terminati i lavori di ristrutturazione del Cavalcavia di via Madonna del Moro per 1 milione e 120mila euro, oggi collaudato per una portata massima di 50 tonnellate.

A fine 2025 è stato inaugurato il nuovo Centro Socio Culturale San Francesco interessato da una profonda ristrutturazione e riqualificazione per lavori pari a circa 900mila euro e sono quasi al termine anche i lavori di adeguamento sismico del Museo Santa Croce per un importo di 480mila euro.

Presso Piazza Mazzini sono quasi terminati i lavori di riqualificazione per un importo di 1 milione e 500mila euro, e sono in corso d’opera in Piazza Michelangelo interventi per circa 300mila euro.

L’Assessore conclude: “Il rendiconto 2025 rappresenta quindi una base solida su cui costruire il futuro della città, con responsabilità e con l’obiettivo costante di migliorare la qualità della vita della comunità.”

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