Altotevere sfiora la Serie A2 a Belluno con grande orgoglio

La ErmGroup Altotevere chiude la stagione a Belluno con onore

Il sipario cala su una stagione che resterà impressa nella memoria collettiva del volley umbro per intensità e coraggio. La ErmGroup Altotevere ha concluso il proprio percorso agonistico a un passo dalla finale promozione, cedendo solo nelle battute conclusive di una sfida infinita contro il Belluno. Il verdetto del campo, sancito da una doppia conclusione al fulmicotone nel tie-break e nel successivo golden set, premia la compagine veneta, ma non scalfisce minimamente lo spessore del lavoro svolto dal sodalizio biancazzurro.

Il bilancio sportivo e la reazione di Gustinelli

A mente fredda, dopo il confronto della VHV Arena, il direttore sportivo Valdemaro Gustinelli ha analizzato l’annata con la consueta schiettezza. Il dirigente ha evidenziato come il rammarico per il risultato dell’andata pesi nell’economia complessiva del doppio scontro, pur riconoscendo l’eccezionalità della prestazione fornita dai propri atleti in terra bellunese. La partita, caratterizzata da set decisi sul filo di lana, ha mostrato una squadra capace di lottare ad armi pari contro una vera e propria corazzata della categoria.

Il percorso che ha portato il gruppo fino a questo punto è stato netto e convincente. Dopo un periodo invernale complesso che avrebbe potuto minare le certezze di qualunque spogliatoio, la formazione è stata capace di una reazione veemente. I numeri parlano chiaro: tredici risultati utili consecutivi e una solidità tecnica che ha permesso di superare i primi due turni dei play-off con una superiorità indiscutibile, confermata dalle otto vittorie di fila da tre punti ottenute durante la stagione regolare.

La spinta del territorio e il calore del pubblico

Uno degli aspetti più significativi sottolineati dalla dirigenza riguarda il legame indissolubile con la comunità. La capacità di trascinare quasi mille persone al palazzetto di San Giustino rappresenta la vittoria più grande per una società che mira a diventare il riferimento pallavolistico dell’area. Questa partecipazione popolare è il motore che alimenta le ambizioni del club, intenzionato a restituire al territorio una categoria superiore che manca da tempo.

La consapevolezza di aver espresso un gioco di alto livello e di aver dato tutto sul parquet serve da balsamo per la ferita sportiva ancora aperta. La delusione per la finale mancata per pochi punti si trasforma in energia costruttiva, con la ferma volontà di non lasciare nulla al caso nel prossimo futuro. Il progetto tecnico ha dimostrato di essere all’altezza dei palcoscenici più prestigiosi, consolidando l’immagine di una realtà che non teme il confronto con le big del campionato.

Programmazione e obiettivi per il prossimo campionato

Il futuro della ErmGroup Altotevere è già iniziato. Gustinelli ha confermato che la macchina organizzativa è in pieno fermento per allestire un roster in grado di puntare senza mezzi termini al salto di categoria. La volontà della proprietà e dello staff tecnico è quella di alzare ulteriormente l’asticella, puntando alla promozione diretta in Serie A2 nella prossima annata. La programmazione non ha subito rallentamenti e la nuova squadra è già definita in gran parte delle sue componenti.

Attualmente, oltre il sessantacinque per cento delle operazioni di mercato è stato finalizzato, seguendo una logica di continuità e rafforzamento mirato. L’obiettivo è presentarsi ai nastri di partenza con una formazione pronta a dominare il raggruppamento, capitalizzando l’esperienza maturata in questa cavalcata entusiasmante. L’Altotevere non vuole più recitare il ruolo di sorpresa, ma quello di protagonista assoluta per regalare ai propri sostenitori il sogno della seconda serie nazionale.