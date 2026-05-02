Infermieri e solidarietà: grandi eventi a Città di Castello

Europa League, primo round delle semifinali a Nottingham Forest e Braga La squadra di Pereira supera l'Aston Villa 1-0, successo in extremis dei lusitani sul Friburgo

Crystal Palace a un passo dalla finale di Conference, sogna il Rayo Gli inglesi battono 3-1 lo Shakhtar Donetsk in Polonia, spagnoli di misura sullo Strasburgo

Infantino “L’Iran sarà ai Mondiali e giocherà negli Usa” Il presidente della Fifa ribadisce che non ci sono dubbi sulla partecipazione del Team Melli

In Cina aumentano i viaggi interni e le spese per il turismo PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato del turismo interno in Cina ha registrato una crescita stabile nel primo trimestre dell’anno, sia per numero di viaggi sia per spesa turistica, confermando la solidità della domanda nel settore nazionale del turismo interno. Nel periodo sono stati effettuati oltre 1,9 miliardi di viaggi interni, in aumento del 6% […]

Sanità, via libera al Piano Pandemico 2025-2029 ROMA (ITALPRESS) – La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera oggi al nuovo Piano Pandemico 2025-2029. “L’approvazione del nuovo Piano rappresenta un importante risultato politico, tecnico e istituzionale e un passaggio cruciale per il rafforzamento e la crescita del nostro sistema sanitario e istituzionale”, dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci.Il Piano approvato oggi, […]

La Cina approva una legge per rafforzare il sistema di assistenza sociale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La massima assemblea legislativa cinese ha approvato oggi una legge sull’assistenza sociale, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno ai bisogni essenziali e garantire una rete di protezione più solida per le fasce vulnerabili. La legge è stata approvata in terza lettura durante una sessione legislativa del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del […]

Webuild: CSC Costruzioni, al via lavori rinnovamento sede storica Onu a Ginevra MILANO (ITALPRESS) – Al via i lavori per il rinnovamento dell’Edificio E del Palais des Nations di Ginevra per il rinnovamento della storica sede europea delle Nazioni Unite. CSC Costruzioni (Gruppo Webuild), alla guida di un consorzio, consolida così la propria attività su questo progetto con un contratto che, a seguito dell’inclusione di una nuova […]

Via libera dal Cdm al Piano Casa, Meloni “Poniamo basi contro emergenza abitativa” ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le “disposizioni urgenti per la realizzazione del Piano Casa”.“Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore, corposo, articolato che affronta una delle priorità più sentito dai cittadini, il tema della casa, la possibilità di accedere ad […]

Cina primo Paese al mondo per brevetti IA, economia digitale in forte espansione FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è diventata il Paese con il maggior numero di brevetti sull’intelligenza artificiale (IA) al mondo, con una quota pari al 60% del totale globale, secondo il Rapporto sullo sviluppo della Cina digitale (2025) pubblicato dall’Amministrazione nazionale dei dati. Pubblicato ieri durante il forum principale della nona edizione del Digital […]