Infermieri e solidarietà: grandi eventi a Città di Castello

Due giorni dedicati alla salute e alla beneficenza in Umbria
Città di Castello, 2 maggio 2026 – Il legame profondo tra l’arte e la cura si manifesta a Città di Castello attraverso un’iniziativa di ampio respiro culturale e sociale, il 6 maggio, il Teatro degli Illuminati ospiterà una rappresentazione dedicata a Florence Nightingale, figura leggendaria che ha rivoluzionato il concetto di assistenza. La compagnia amatoriale di San Giustino porterà in scena la vita di questa pioniera, vissuta a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Nightingale è celebre per aver introdotto rigorosi protocolli igienici durante la Guerra di Crimea, riducendo drasticamente i tassi di mortalità grazie a un approccio sistematico e organizzato. La serata rappresenta un atto concreto di generosità, a ingresso gratuito. Le donazioni raccolte verranno devolute a LoveLife, un’associazione umbra che opera nel campo del benessere affettivo per persone con disabilità intellettiva, composto da psicologi ed educatori, lavora incessantemente per garantire il diritto alla piena espressione della socialità e dell’affettività, migliorando sensibilmente l’autonomia di chi vive in condizioni di fragilità.
Il focus delle giornate si sposterà il 7 maggio verso una dimensione prettamente accademica e professionale.
Alla Chiesa della Carità e il Chiostro di San Domenico, si terrà un seminario accreditato ECM che analizzerà le sfide epidemiologiche attuali. Al centro del dibattito vi sono la cronicità e la fragilità, condizioni che oggi rappresentano la principale pressione sui sistemi sanitari mondiali. Docenti universitari e specialisti delle strutture ospedaliere regionali si confronteranno per delineare nuovi modelli assistenziali integrati. L’evento si inserisce nel quadro della settimana internazionale dell’Ostetricia e dell’Infermieristica, promossa globalmente dall’International Council of Nurses. Tale ricorrenza serve a ricordare quanto la figura dei professionisti infermieri sia mutata nel tempo, passando da un ruolo puramente esecutivo a una professione fondata su solide evidenze scientifiche e su una profonda responsabilità etica. La giornata verterà sulla capacità del territorio di rispondere ai bisogni dei pazienti cronici, favorendo una medicina di prossimità che riduca il carico sulle strutture d’emergenza.
L’intera manifestazione gode del supporto di figure chiave del panorama istituzionale umbro.
Saranno presenti Luca Secondi, nella sua duplice veste di sindaco e presidente di Federsanità Anci Umbria, e Aviano Rossi, vertice della CNAI regionale.
Federsanità opera costantemente per far dialogare le aziende sanitarie con gli enti locali, con l’obiettivo di creare un sistema integrato dove il sociale e il sanitario non siano più compartimenti stagni. Questa visione permette di implementare politiche territoriali sostenibili e di alta qualità. Allo stesso modo, la Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri agisce come motore dello sviluppo etico e scientifico della categoria. Essendo membro dell’organismo internazionale ICN, la CNAI garantisce che le competenze dei professionisti locali siano sempre allineate ai più alti standard mondiali di sicurezza delle cure.
La partecipazione attiva della comunità e dei professionisti a queste giornate conferma la volontà collettiva di investire nella formazione e nella solidarietà come pilastri per una società più sana e coesa.
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