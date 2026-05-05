Su tivusat la leggenda di Miles Davis a cento anni dalla nascita ROMA (ITALPRESS) – A maggio tivusat propone una serie di concerti e tributi dedicati a Miles Davis a 100 anni dalla nascita. Innovatore radicale e protagonista assoluto del secolo scorso, Miles Davis ha ridefinito il jazz e influenzato profondamente la cultura popolare del XX secolo, creando un ponte tra bebop, funk e fusion. Su Mezzo […]

Gdf sequestra complesso turistico nel Cosentino, danno erariale da 30 milioni COSENZA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Calabria di Catanzaro, hanno eseguito un decreto di sequestro conservativo su sette immobili, e altrettante porzioni di terreni, nei confronti di una società impegnata nella gestione di un complesso turistico in provincia di Cosenza, […]

La Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si rilancia nella corsa Champions I giallorossi salgono al quinto posto, portandosi a una lunghezza dalla Juve

Trump “Iran spazzato via se attacca navi Usa” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’Iran verrebbe “spazzato via dalla faccia della Terra” qualora dovesse attaccare o interferire con le navi americane impegnate nel cosiddetto “Project Freedom”, programma al quale non sono stati forniti ulteriori dettagli pubblici. Le affermazioni sono state rilasciate nel corso di […]

La Lazio vince in rimonta, Cremonese a -4 dal Lecce Isaksen e Noslin ribaltano il vantaggio di Bonazzoli per il 2-1 allo Zini

Cina, 1.641 treni in più per i rientri dalle vacanze del Primo Maggio PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le ferrovie cinesi si preparano al picco dei viaggi di rientro durante il quarto dei cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, con il sistema ferroviario che dovrebbe gestire 20,3 milioni di viaggi nella giornata di oggi. Per far fronte al forte aumento della domanda di viaggi di rientro […]

Webuild tra le aziende più influenti al mondo secondo Time ROMA (ITALPRESS) – “Webuild è diventata il contraente di riferimento per i progetti infrastrutturali di cui il mondo ha più bisogno, ma che spesso risultano i più difficili da realizzare”. Con questa motivazione Webuild si posiziona nella classifica del TIME sulle società più influenti al mondo nel 2026, la TIME100 Most Influential Companies 2026, la […]

Cina, il Primo Maggio aumentate del 55,6% le ricariche elettriche in autostrada PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In Cina, il volume delle ricariche di veicoli a nuova energia (NEV) in autostrada è aumentato del 55,6% su base annua nel primo dei cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, evidenziando un cambiamento profondo nelle modalità di viaggio, con i veicoli elettrici che sono diventati una scelta popolare […]

Studio Banca del Fucino, la Cina può reggere lo shock energetico ROMA (ITALPRESS) – Nell’attuale conflitto in Medio Oriente, la Cina non costituisce una delle parti belligeranti. Diversi analisti hanno però sostenuto che Pechino sarebbe il vero obiettivo della campagna militare di Usa e Israele contro l’Iran. Un’ipotesi a prima vista verosimile, anche alla luce dell’operazione compiuta dagli Usa in Venezuela a gennaio 2026: anche in […]