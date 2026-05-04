Incidente stradale a Città di Castello grave una minorenne

Soccorsi immediati e trasferimento in elisoccorso a Perugia

Un violento scontro si è verificato nella prima mattinata odierna nel cuore della zona urbana tifernate, determinando conseguenze sanitarie estremamente critiche per una giovane coinvolta. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 8:00, orario caratterizzato da un intenso flusso veicolare, presso lo snodo che collega via Biturgense a via San Biagio. La collisione ha visto protagoniste una microcar, con al volante una ragazza non ancora maggiorenne, e una vettura condotta da un uomo del posto. L’impatto è stato particolarmente severo, attirando subito l’attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito.

Dinamica del sinistro e rilievi della Polizia Locale

Sul luogo del fatto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Polizia Locale per gestire la viabilità e avviare le procedure di rito. Gli agenti hanno isolato l’area interessata per permettere l’esecuzione dei rilievi planimetrici necessari a stabilire l’esatta traiettoria dei mezzi coinvolti. Sebbene la ricostruzione ufficiale sia ancora al vaglio delle autorità, i danni strutturali riportati dai veicoli testimoniano l’energia dello scontro avvenuto proprio in corrispondenza dell’intersezione stradale. L’uomo alla guida dell’autovettura non avrebbe riportato lesioni gravi, mentre la situazione è apparsa subito differente per la giovane occupante del quadriciclo leggero.

Emergenza sanitaria e primo ricovero ospedaliero

Il personale sanitario del 118 è giunto sul sito dell’incidente con un’ambulanza attrezzata per le manovre di primo soccorso. Dopo una rapida stabilizzazione sul posto, la minorenne è stata trasferita d’urgenza presso il nosocomio di Città di Castello. Inizialmente, il quadro clinico sembrava permettere una gestione interna alla struttura locale, ma il passare delle ore ha purtroppo portato a un repentino peggioramento delle funzioni vitali. I medici, vista la delicatezza del trauma e la giovane età della paziente, hanno quindi optato per un protocollo di trasferimento verso un centro d’eccellenza regionale.

Trasferimento d’urgenza con elisoccorso a Perugia

Nel primo pomeriggio la centrale operativa ha attivato l’elisoccorso Nibbio per accelerare le procedure di trasporto. Il velivolo è atterrato in zona idonea per accogliere la ferita e dirigersi verso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Questo spostamento si è reso indispensabile a causa dell’aggravarsi delle condizioni generali della ragazza, che ora si trova sotto stretta osservazione da parte del personale specializzato del capoluogo. La comunità locale segue con apprensione l’evolversi della vicenda, mentre le forze dell’ordine completano gli accertamenti formali sul tratto di via Biturgense teatro della tragedia.