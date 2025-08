Criminalità in crescita, appello sul fronte sicurezza

La Sinistra sollecita interventi per l’Alto Tevere

Allarme sicurezza a Città di Castello dopo una serie di episodi criminali che hanno suscitato preoccupazione crescente tra i cittadini. A fronte di furti in abitazioni, truffe ai danni degli anziani e aggressioni, il dibattito politico si concentra sull’effettiva tenuta del sistema di tutela pubblica nel comprensorio dell’Alto Tevere.

La Sinistra per Castello denuncia una situazione ormai critica, chiedendo risposte concrete che superino logiche emergenziali e frammentarie. «La sicurezza è un diritto universale, non una concessione temporanea», sottolineano dal gruppo politico, rigettando ogni accusa di strumentalizzazione della tematica.

Secondo quanto dichiarato, non basta la polizia locale né l’installazione di qualche dispositivo di sorveglianza per affrontare il quadro odierno. Servono risorse stabili, personale dedicato e mezzi efficaci per sostenere le forze dell’ordine, che spesso operano in condizioni di sotto organico o senza una strategia territoriale definita.

Il Governo, a cui è attribuita la responsabilità istituzionale sulla sicurezza, viene sollecitato a garantire un supporto reale e continuativo all’intero apparato operativo locale. Troppo spesso, rileva la Sinistra, le amministrazioni comunali si ritrovano isolate nel fronteggiare fenomeni complessi e socialmente destabilizzanti.

Nel concreto, il gruppo politico chiede l’attivazione urgente di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica da tenere proprio a Città di Castello. L’obiettivo sarebbe quello di promuovere un rafforzamento delle forze dell’ordine su scala comprensoriale e una rinnovata sinergia strategica tra istituzioni e comunità locali.

Per la Sinistra, un simile intervento non si limita a presidiare il territorio ma pone le basi per un progetto più ampio, capace di integrare politiche sociali, presidi permanenti e servizi pubblici nel quadro di una gestione coerente e proattiva.

La richiesta, che si inserisce nel contesto politico locale in maniera decisa, punta a sollecitare le autorità competenti e a dare voce ai cittadini sempre più esposti a condizioni di insicurezza quotidiana. L’invocazione è chiara: non più misure frammentarie, ma una strategia solida per restituire fiducia e ripristinare la tutela dei diritti fondamentali.