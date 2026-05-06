Inclusione e sport per abbattere ogni barriera ad Umbertide

Un evento che mette al centro il valore dello sport

Umbertide, 6 maggio 2026 – L’iniziativa “Oltre i limiti: sport, disabilità, inclusione”, presentata il 5 maggio nella Sala Tevere del Palazzo Comunale di Umbertide, si prepara a diventare un momento di forte impatto sociale. L’appuntamento, in programma il 9 maggio presso la Piattaforma di Umbertide, nasce dalla volontà dell’associazione IN THE DARK di trasformare lo sport in un linguaggio comune capace di unire, sostenere e aprire nuove possibilità alle persone con disabilità.

L’associazione, fondata da Michele Milli e Daniele Caratelli, ha costruito l’evento come un’occasione di confronto diretto tra istituzioni, realtà sportive e cittadini, con l’obiettivo di ribadire un messaggio semplice ma decisivo: la disabilità non definisce il valore di una persona e non rappresenta un confine invalicabile. Lo sport, con la sua forza educativa e relazionale, diventa un mezzo per superare barriere e creare appartenenza.

Alla conferenza stampa hanno partecipato i fondatori di IN THE DARK insieme ai ragazzi dell’associazione, affiancati dall’Assessore allo Sport Lorenzo Cavedon, dall’Assessore ai Servizi Sociali Lara Goracci e dal Consigliere Comunale Luca Santinelli. L’Amministrazione Comunale ha sottolineato come il rapporto tra sport e disabilità rappresenti un ambito strategico per promuovere inclusione, autonomia e nuove opportunità sul territorio. Nel loro intervento, gli amministratori hanno evidenziato la necessità di costruire percorsi continuativi, capaci di monitorare i bisogni locali e di generare progettualità efficaci. L’evento, in questa prospettiva, diventa un punto di partenza per rafforzare una rete stabile tra associazioni, enti e scuole.

Milli e Caratelli hanno spiegato come “Oltre i limiti” sia stato pensato per riunire tutte le realtà che riconoscono nello sport un potente strumento di inclusione. L’obiettivo è ampliare le collaborazioni e creare un sistema capace di sostenere concretamente le persone con disabilità, offrendo spazi di crescita, confronto e autonomia. Durante la giornata, associazioni sportive, enti del settore e istituti scolastici porteranno le proprie esperienze, condividendo pratiche e riflessioni su come rendere l’attività sportiva sempre più accessibile. Il dialogo tra queste realtà rappresenta un tassello fondamentale per costruire un ambiente in cui ogni persona possa trovare il proprio spazio.

A rendere ancora più significativo l’evento saranno le voci degli atleti con disabilità, che racconteranno come lo sport abbia rappresentato per loro un percorso di riscatto, di forza e di superamento dei propri limiti. Le loro storie offriranno uno sguardo autentico su ciò che significa trasformare una difficoltà in un’opportunità di rinascita.

All’iniziativa prenderanno parte il Comune di Umbertide, la Regione Umbria, l’Istituto Serafico di Assisi, il Coni Altotevere, il Cip Umbria, la Uisp Umbria, la Cooperativa Asad e numerose associazioni del territorio. La presenza congiunta di queste realtà conferma la volontà comune di costruire un modello di inclusione che parta dallo sport e si estenda alla vita quotidiana. “Oltre i limiti” si presenta così come un appuntamento capace di generare consapevolezza e di rafforzare il senso di comunità, trasformando lo sport in un ponte che unisce e sostiene, come riferisce il comunicato di Alessio Fiorucci, Comune di Umbertide.