Il piano per il futuro economico in Alto Tevere

Nuove strategie per lo sviluppo e la tutela a San Giustino

San Giustino, 11 maggio 2026 – Il dibattito pubblico svoltosi a San Giustino ha messo a nudo le fragilità di un sistema produttivo che fatica a tenere il passo con i mutamenti globali, come riferisce il comunicato stampa di Lucia Caruso. La partecipazione corale di cittadini e istituzioni ha confermato che la questione dell’occupazione non è solo un parametro contabile, ma il pilastro su cui poggia la tenuta sociale dell’Alto Tevere. Attualmente, l’Umbria attraversa una fase di stasi preoccupante, dove la crescita risulta anemica e viene sistematicamente erosa da una dinamica inflattiva aggressiva. I settori che storicamente hanno trainato la ricchezza regionale, come il comparto manifatturiero e l’edilizia, mostrano oggi segni di affanno che non possono essere ignorati. Nonostante l’incremento dei flussi turistici rappresenti una boccata d’ossigeno, tale risorsa non appare sufficiente a bilanciare la sofferenza delle industrie pesanti e delle piccole imprese artigiane, cuore pulsante del distretto locale.

Un capitolo centrale del confronto ha riguardato l’urgenza di invertire la rotta sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. I dati statistici recenti delineano un quadro che impone un potenziamento immediato dei controlli e della formazione specifica, specialmente nelle attività a rischio elevato. Parallelamente, emerge con forza il legame inscindibile tra la qualità dei contratti e la stabilità demografica. Offrire ai giovani stipendi dignitosi e tutele solide è l’unico antidoto efficace contro la fuga dei cervelli e il progressivo invecchiamento della popolazione residente. La discussione ha evidenziato come la dignità del dipendente sia il motore dell’autonomia individuale, permettendo alle famiglie di programmare la propria esistenza senza l’incubo della precarietà. Per questo motivo, le forze politiche locali premono per una programmazione economica che valorizzi le competenze territoriali e incentivi l’innovazione tecnologica.

L’azione amministrativa si sta muovendo verso la definizione di nuovi quadri normativi capaci di rispondere alle sfide della transizione ecologica e digitale. Rappresentanti istituzionali hanno illustrato i percorsi legislativi in itinere presso la Regione, mirati a sostenere le filiere produttive dell’Alto Tevere attraverso investimenti mirati e politiche attive. Non si tratta solo di gestire l’emergenza, ma di costruire una visione di lungo periodo che metta a sistema diritti, salari competitivi e alta specializzazione. Il coordinamento tra le diverse sigle sindacali e gli attori politici punta a creare un fronte comune per rivendicare interventi centrali più incisivi. In ultima analisi, l’impegno emerso dal summit di San Giustino è quello di trasformare le istanze dei lavoratori in provvedimenti concreti, garantendo che ogni scelta politica abbia come obiettivo finale il miglioramento delle condizioni di vita e la crescita armonica del tessuto industriale umbro.