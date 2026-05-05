Mozart incanta Città di Castello con il piano di Cesare Tiroli

Il concerto dei docenti celebra la musica classica in Umbria

Il panorama culturale umbro si arricchisce di un nuovo e prestigioso tassello dedicato alla grande tradizione sinfonica. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 17:30, la città di Città di Castello ospiterà un evento di rilievo inserito nel ciclo intitolato Il concerto dei docenti. L’appuntamento vedrà salire sul palco il noto pianista Cesare Tiroli, stimato docente presso la Scuola comunale di musica G. Puccini, per una serata interamente focalizzata sulla produzione di Wolfgang Amadeus Mozart. Al centro della scena ci sarà il celebre Concerto per pianoforte e orchestra in La maggiore K. 488, una delle opere più iconiche e apprezzate del genio salisburghese.

Analisi e approfondimento del genio mozartiano

L’iniziativa non si limiterà a una semplice esecuzione tecnica, ma si svilupperà attraverso una struttura di lezione-concerto. Questa formula permette di abbattere le barriere tra esecutore e ascoltatore, trasformando l’evento in un’esperienza formativa e immersiva. La prima parte dell’incontro sarà dedicata a una dissertazione storica e tecnica curata dallo stesso Tiroli. Verranno esplorate le sfumature della composizione, contestualizzando il periodo in cui Mozart diede vita a questa straordinaria partitura, caratterizzata da un equilibrio perfetto tra lirismo e virtuosismo.

Esecuzione integrale e dialogo con la platea

Dopo la fase introduttiva, il programma prevede l’esecuzione integrale del brano. Il pubblico potrà così apprezzare la fluidità dei movimenti e la profondità emotiva che il K. 488 sa sprigionare sotto le dita di un interprete esperto. La scelta di questo specifico concerto sottolinea la volontà di valorizzare il repertorio classico attraverso una lettura attenta e rigorosa. Al termine della performance, lo spazio verrà concesso al dibattito. Il dialogo diretto tra il pianista e i presenti favorirà uno scambio di curiosità e riflessioni, rendendo la divulgazione musicale un atto collettivo e dinamico.

Valorizzazione del territorio e della didattica

La serata del 9 maggio rappresenta un momento fondamentale per la comunità di Città di Castello. Valorizzare la professionalità dei docenti locali significa promuovere attivamente il patrimonio artistico della regione. Questo recital si pone come un obiettivo di divulgazione culturale d’eccellenza, puntando ad avvicinare un pubblico eterogeneo alla bellezza della musica colta. L’impegno della Scuola G. Puccini conferma il ruolo centrale dell’istituzione nella formazione e nella sensibilizzazione dei cittadini verso i vertici della produzione artistica internazionale.