SuperEnalotto, vinti oltre 23mila euro a Umbertide

4 Maggio 2026 sociale, Ultime notizie, Umbertide 0
SuperEnalotto, Umbria a segno: a Nocera Umbra (PG) arriva un “5” da 33 mila euro nel concorso del 19 luglio

Colpo sfiorato in provincia di Perugia con un fortunato “5”

Il SuperEnalotto torna a premiare l’Umbria. Nell’estrazione di giovedì 30 aprile, a Umbertide, in provincia di Perugia, è stato centrato un “5” da 23.184,16 euro. La giocata vincente è stata registrata presso la Tabaccheria Pitocchi di via Martin Luther King, dove il fortunato giocatore ha sfiorato il “6” che avrebbe consentito di conquistare il jackpot milionario.

Jackpot ancora senza vincitore

Secondo quanto riportato da Agipronews, il montepremi continua a crescere dopo l’ennesima estrazione senza il “6”. L’ultima sestina vincente risale infatti al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, erano stati vinti 35,4 milioni di euro. Per la prossima estrazione del SuperEnalotto, prevista per lunedì 4 maggio, il jackpot salirà a 158,7 milioni di euro.

Il jackpot più alto al mondo

La cifra attualmente in palio rappresenta il jackpot più alto disponibile nel panorama mondiale delle lotterie. Intanto, la vincita registrata a Umbertide conferma ancora una volta la fortuna in Umbria, dove il “5” centrato nella tabaccheria perugina ha regalato oltre 23mila euro al giocatore autore della schedina vincente.

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