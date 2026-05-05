Formazione specialistica rafforza il contrasto alla violenza

5 Maggio 2026 Città di Castello, Cronaca, Ultime notizie 0
Formazione specialistica rafforza il contrasto alla violenza

Percorso multidisciplinare completato a Città di Castello

Si è concluso un percorso formativo di ampio respiro dedicato al contrasto della violenza di genere, promosso dalla Regione Umbria attraverso la Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione. Un’iniziativa strutturata, nata per rafforzare competenze operative e capacità di intervento all’interno del sistema regionale previsto dal Protocollo Unico. Al programma hanno preso parte il comandante, gli ufficiali e gli agenti della polizia locale di Città di Castello, impegnati in otto giornate di lavoro condotte da professionisti altamente qualificati.

Un percorso costruito sulla multidisciplinarità

Dal dicembre 2025 all’aprile 2026, il gruppo ha seguito un ciclo di lezioni che ha intrecciato aspetti giuridici, psicologici e sociali, offrendo una visione completa delle dinamiche che caratterizzano la violenza di genere. Magistrati, avvocati, giudici, psicologi e operatrici dei centri antiviolenza hanno guidato i partecipanti attraverso temi complessi come l’occultamento della violenza, la vittimizzazione secondaria, l’impatto traumatico sulle vittime adulte e minorenni, la violenza assistita e la necessità di costruire una rete stabile tra istituzioni e servizi. La riforma Cartabia è stata uno dei nodi centrali del percorso, analizzata per comprendere come le nuove disposizioni incidano sulle procedure e sulle responsabilità degli operatori coinvolti.

Competenze per una risposta più efficace

L’assessore alla polizia locale, Rodolfo Braccalenti, ha sottolineato come l’obiettivo generale fosse quello di consolidare un approccio realmente multidisciplinare, capace di migliorare la collaborazione tra tutti gli attori impegnati nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. Secondo l’assessore, la presenza di personale formato all’interno del comando rappresenta un valore aggiunto per l’intero sistema territoriale, perché consente di offrire risposte più tempestive, coordinate e consapevoli.

Un investimento sulla rete territoriale

Il completamento del percorso formativo rafforza il ruolo della polizia locale all’interno della rete istituzionale, contribuendo a costruire un modello di intervento più solido e orientato alla tutela delle vittime. Un investimento che punta a migliorare la qualità del lavoro quotidiano e a rendere più efficace l’azione di prevenzione e protezione sul territorio come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

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