Luca Bizzarri chiude stagione sold out a Città Castello

Agli Illuminati una commedia brillante tra ironia e crisi

Sarà Luca Bizzarri a chiudere la stagione 2025-2026 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone teatrale umbro. Domenica 10 maggio, alle 20.45, andrà in scena “Le nostre donne”, raffinata commedia firmata dall’autore franco-tunisino Eric Assous.

Lo spettacolo, già sold out, conclude una stagione che ha registrato grande partecipazione di pubblico e un forte coinvolgimento anche delle scuole del territorio.

Una commedia brillante e tagliente

Diretti da Alberto Giusta, Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri portano sul palco una pièce dal ritmo serrato, costruita tra ironia, tensione e continui colpi di scena.

“Le nostre donne” racconta l’incontro di tre amici storici che si ritrovano per la consueta partita a poker. Max, Paul e Simon condividono da trent’anni successi professionali, fragilità private e un legame apparentemente indistruttibile.

La serata prende però una piega inattesa quando Simon arriva in ritardo e rivela agli amici una verità sconvolgente. Da quel momento il confronto si trasforma in un crescendo di scontri verbali e confessioni che mettono in discussione amicizia, rapporti personali e certezze costruite nel tempo.

Le donne assenti ma protagoniste

Pur non comparendo mai fisicamente sulla scena, le donne rappresentano il centro emotivo della commedia. Sono il motore dei conflitti, dei rimpianti e delle tensioni che emergono nel dialogo tra i protagonisti.

Il testo di Eric Assous alterna leggerezza e crudeltà psicologica, mantenendo costante un equilibrio tra comicità e riflessione. Una scrittura elegante e incisiva che ha consacrato l’autore tra i più apprezzati del panorama teatrale francese contemporaneo.

Assous vinse nel 2010 il prestigioso premio Molière come miglior autore francofono grazie a “L’Illusione Coniugale”.

Dal successo francese al palco umbro

La commedia ha già ottenuto un importante successo internazionale. In Francia venne rappresentata al Théâtre de Paris con interpreti del calibro di Jean Reno e Daniel Auteuil. Nel 2015 il regista Richard Berry ne realizzò anche la trasposizione cinematografica con il titolo “Nos femmes”.

L’arrivo dello spettacolo a Città di Castello rappresenta quindi uno degli eventi di punta della stagione del Teatro Stabile dell’Umbria.

Botteghi: “Una stagione vissuta con grande partecipazione”

L’assessore alla Cultura Michela Botteghi ha sottolineato il valore del percorso artistico concluso al Teatro degli Illuminati.

Secondo l’assessore, la stagione appena terminata ha regalato alla città spettacoli di qualità, interpreti di rilievo nazionale e un teatro costantemente pieno di cittadini e studenti, confermando il forte legame tra il pubblico tifernate e la programmazione culturale cittadina.

La chiusura affidata a Luca Bizzarri suggella così una stagione intensa e partecipata, capace di trasformare ancora una volta il Teatro degli Illuminati in uno dei punti di riferimento culturali dell’Umbria.