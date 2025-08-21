Umbertide celebra cinema estivo con horror e tributi

Due serate speciali tra corti internazionali e Profondo Rosso
Prosegue a Umbertide la rassegna di cinema estivo all’aperto, pronta a offrire due serate di forte impatto culturale. Lunedì 25 agosto, la Piattaforma ospiterà l’ottava edizione di Umbertidead, concorso internazionale di cortometraggi dedicati ai generi horror e fantascienza, mentre il 1° settembre sarà celebrato il cinquantenario di “Profondo Rosso”, tributo al celebre regista Dario Argento.
La serata di lunedì 25 si ispira al format televisivo Notte Horror, proponendo al pubblico un’esperienza immersiva in atmosfere cariche di tensione. L’evento prenderà il via alle 21.30, con i primi 50 spettatori accolti da gadget tematici. La programmazione prevede la proiezione di circa 60 minuti di cortometraggi provenienti da varie parti del mondo, selezionati tra centinaia di candidature ricevute tramite la piattaforma FilmFreeway. Gli spettatori avranno un ruolo attivo, votando i tre corti preferiti attraverso schede dedicate: i vincitori riceveranno la targa ufficiale del festival, simbolo di riconoscimento internazionale.
La manifestazione si inserisce nel progetto di riqualificazione PIATTAFORMA CULT HUB ed è organizzata da Anonima Impresa Sociale, già gestore del cinema Metropolis e vincitrice del concorso “InvestiAMOsociale”, promosso da Fondazione Perugia e UniCredit in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS. La serata si concluderà con un film a sorpresa, conservando l’effetto mistero che caratterizza ogni appuntamento della rassegna.
Il secondo momento clou è fissato per lunedì 1 settembre, quando la Piattaforma ospiterà la proiezione di “Profondo Rosso” (1975), capolavoro del thriller italiano. Arricchito dalla colonna sonora dei Goblin, il film celebra il suo cinquantesimo anniversario e chiude idealmente la trilogia estiva che ha incluso anche Suspiria e 4 mosche di velluto grigio. Considerato uno dei vertici della cinematografia italiana e internazionale, l’opera di Argento coniuga enigmi onirici, atmosfere ipnotiche e tensione musicale, affascinando ancora oggi nuove generazioni.
La rassegna proseguirà fino al 7 settembre, consolidando Umbertide come punto di riferimento per il cinema d’autore e per gli appassionati del brivido, offrendo eventi capaci di unire innovazione, partecipazione del pubblico e celebrazione dei grandi maestri del genere.
|Ottava edizione
|Umbertidead 2024
|25 agosto
|Concorso cortometraggi horror e sci-fi
|21.30
|Inizio proiezioni
|50
|Gadget distribuiti agli spettatori
|60 minuti
|Durata selezione cortometraggi
|1 settembre
|Proiezione Profondo Rosso
|1975
|Anno di uscita del film di Dario Argento
|7 settembre
|Chiusura programmazione estiva
Commenta per primo