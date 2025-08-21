Umbertide celebra cinema estivo con horror e tributi

La Fiorentina ipoteca il pass, 3-0 a Presov sul Polissya Nell'andata degli spareggi di Conference, nonostante l'espulsione di Kean, tutto facile per i viola di Pioli

Zelensky “La Russia sta cercando di sottrarsi a incontro” ROMA (ITALPRESS) – “Al momento, i segnali inviati dalla Russia sono semplicemente indecenti. Stanno cercando di sottrarsi alla necessità di organizzare un incontro. Non vogliono porre fine alla guerra”. Lo ha detto, nel corso del suo discorso quotidiano sui social media, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accusando la Russia di volere evitare la “necessità” di […]

Webuild si conferma leader mondiale settore acqua nella classifica ENR MILANO (ITALPRESS) – Webuild si conferma anche quest’anno leader mondiale nel settore acqua nella classifica ENR, Engineering News Record, rivista di riferimento per il settore su scala globale. Il riconoscimento premia “eccellenza tecnica, capacità di delivery e impegno per la sostenibilità”. Il Gruppo, che si mantiene in vetta alla classifica Water Top 250 International Contractors […]

Fratini “Relazioni Italia-Tunisia sempre più intense e dinamiche” TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “Le relazioni tra Tunisia e Italia vivono una fase particolarmente intensa e dinamica. I due Paesi condividono una storia secolare di scambi e dialogo che oggi si traduce in una cooperazione solida su più frontiLe relazioni tra Italia e Tunisia”. Ne parla in un’intervista all’Italpress Sandro Fratini, presidente di Delta Center […]

Italia e 20 Paesi condannano nuovi insediamenti Israele in Cisgiordania ROMA (ITALPRESS) – Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha firmato una Dichiarazione congiunta con i ministri degli Esteri di altri 20 Paesi e l’Unione Europea, “per condannare fermamente la decisione israeliana di procedere con nuovi insediamenti in Cisgiordania chiedendone la revoca immediata”. “La decisione […]

Il K4 in finale ai Mondiali di canoa, attesa per le prime medaglie MILANO (ITALPRESS) – Quattro finali e ben sei semifinali. La seconda giornata di gare del mondiale di canoa e paracanoa 2025 si chiude con risultati fondamentali per l’Italia: il K4 è tornato in finale dei 500 metri a vent’anni di distanza – l’ultima volta fu a Zagabria nel 2005 -, così come Giada Rossetti (K1 […]

Ucraina, Trump “Impossibile vincere senza contrattaccare” ROMA (ITALPRESS) – “E’ molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il paese invasore. E’ come una grande squadra nello sport che ha una difesa fantastica, ma non le è permesso giocare in attacco. Non c’è possibilità di vincere! E’ così con l’Ucraina e la Russia. Joe Biden non ha permesso all’Ucraina […]

Netanyahu “Prenderemo il controllo di Gaza, non lasceremo lì Hamas” ROMA (ITALPRESS) – Israele prenderà il controllo completo di Gaza anche se Hamas accettasse un accordo di cessate il fuoco all’ultimo minuto. Lo afferma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista a Sky News Australia.“Lo faremo comunque. Non c’è mai stato alcun dubbio sul fatto che non lasceremo Hamas lì. Credo che il presidente […]

Meloni “L’occupazione di Gaza aggraverà la situazione” ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia segue con profonda preoccupazione gli sviluppi recenti relativi alle decisioni assunte dal Governo israeliano in merito alla situazione nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania e riafferma con fermezza il proprio impegno a favore della pace, della sicurezza e del rispetto del diritto internazionale”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. […]