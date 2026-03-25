Incidente stradale chiarito dalla Polizia Locale a Città di Castello

Identificata la conducente fuggita dopo i danni in viale Franchetti

Incidente stradale chiarito – La Polizia Locale di Città di Castello ha concluso in pochi giorni l’indagine sull’episodio che, nelle prime ore del 20 marzo, aveva provocato il danneggiamento di tre auto in sosta lungo viale Franchetti. La conducente coinvolta, una donna residente nel territorio comunale, è stata identificata e sanzionata dopo essersi allontanata senza fermarsi, lasciando sul posto solo i segni dell’impatto e la testimonianza di un cittadino che aveva assistito alla scena.

Ricostruzione immediata e prime verifiche

Secondo quanto accertato dagli agenti, l’incidente era avvenuto attorno all’1.15, quando un veicolo aveva perso il controllo urtando tre auto parcheggiate regolarmente sul margine della carreggiata. La pattuglia del pronto intervento, giunta rapidamente sul posto, aveva documentato i danni e raccolto le prime informazioni utili, tra cui la direzione di fuga e le prime due lettere della targa fornite dal testimone, rivelatesi decisive per avviare la ricerca.

Indagini serrate e individuazione del veicolo

Gli agenti hanno avviato una serie di verifiche incrociate, visionando le immagini della videosorveglianza privata delle attività presenti tra viale Orlando e via Roma. Le registrazioni, tuttavia, non hanno fornito elementi utili per identificare con certezza il mezzo. La Polizia Locale ha quindi proseguito con controlli mirati nelle carrozzerie della zona e con servizi di perlustrazione, fino a individuare, il 24 marzo, una Nissan Qashqai con danni compatibili con la dinamica del sinistro.

Sanzioni e responsabilità della conducente

Una volta rintracciata, la donna ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando agli agenti di essersi allontanata perché scossa e impaurita. La Polizia Locale ha applicato le sanzioni previste dagli articoli 141 e 189 del Codice della Strada, che puniscono la perdita di controllo del veicolo e la mancata sosta dopo un incidente con danni rilevanti. Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria, la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi e la decurtazione di 10 punti.

Conseguenze per i proprietari dei veicoli danneggiati

Grazie alla rapida conclusione dell’indagine, i proprietari delle auto coinvolte potranno ora procedere con le richieste di risarcimento. L’assessore alla Polizia Locale Rodolfo Braccalenti ha espresso apprezzamento per la professionalità degli agenti e ha sottolineato il valore del senso civico dimostrato dal testimone, il cui contributo ha permesso di risalire alla responsabile in tempi brevi.

Un caso risolto con metodo e tempestività

L’intervento coordinato del corpo comunale, guidato dal comandante Emanuele Mattei, ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e di individuare la conducente nonostante l’assenza di immagini utili. Un lavoro meticoloso che restituisce certezza ai cittadini coinvolti e conferma l’efficacia delle attività investigative della Polizia Locale.