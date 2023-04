Videosorveglianza in Piazza Michelangelo a Umbertide

Sono terminati i lavori di verifica e collaudo degli impianti informatici necessari per il funzionamento delle telecamere posizionate nella zona di Piazza Michelangelo. L’area cittadina, che rappresenta un vivace punto commerciale e di ritrovo sia diurno che serale, da sempre rappresenta un luogo fortemente frequentato e interessato dalla presenza di gruppi di giovani e da tante famiglie.

Tale transito di persone è, inoltre, accentuato dalla presenza di studi medici e attività commerciali nell’adiacente via Pomarancio e dalla presenza del campo sportivo e del Palazzetto dello Sport nelle immediate vicinanze alla piazza che rendono l’area particolarmente importante per un controllo elettronico della sicurezza urbana.

Il Sindaco di Umbertide si dice soddisfatto per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza; questo mira a prevenire i fenomeni di insicurezza urbana. Ora l’installazione della videosorveglianza consentirà di vigilare l’area anche in orario notturno nel corso del quale si erano talvolta verificati atti di vandalismo e danneggiamenti e sarà possibile migliorare la fruibilità degli spazi e aumentare la sicurezza per le attività commerciali ivi presenti.

Proprio nell’ottica di collaborare per la sicurezza delle attività imprenditoriali, l’Assessore alla Polizia Locale ha voluto estendere la videosorveglianza nelle aree limitrofe e correggere alcuni campi di ripresa in modo da spingersi sino a riprendere via Pomarancio, nonché via del Vignola, sono state perciò installate 8 telecamere di contesto, anziché 5 punti di ripresa come inizialmente programmato, in modo da inquadrare aree più estese per tutelare le persone ed il patrimonio pubblico e privato.