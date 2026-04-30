Miniolimpiade e sport, festa di studenti a Città Castello

Due giornate di gare e giochi con scuole tra Umbria e Toscana

Torna a Città di Castello uno degli appuntamenti sportivi scolastici più partecipati del territorio. Giovedì 7 e venerdì 8 maggio gli impianti della pista di atletica ospiteranno la quindicesima edizione della Miniolimpiade e la terza edizione di “Giocando lo Sport”, iniziative dedicate ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia promosse dall’Istituto “San Francesco di Sales”.

L’evento coinvolgerà oltre 500 bambini provenienti da Umbria e Toscana e rappresenterà uno dei momenti centrali del progetto di educazione motoria “Crescere in Movimento”, sviluppato all’interno della rete scolastica “Liberidieducare”.

Gare, giochi e attività sportive per oltre 500 bambini

La prima giornata, in programma giovedì 7 maggio, sarà dedicata alla Miniolimpiade riservata alle classi terze della scuola primaria. Alla manifestazione prenderanno parte dodici istituti aderenti al progetto educativo, con circa 250 alunni impegnati nelle diverse discipline previste.

Le gare comprenderanno corsa veloce, corsa di resistenza, salto in lungo, lancio del vortex e staffette. Le attività inizieranno alle 10.30 con l’accoglienza al campo di atletica e una merenda offerta dall’Istituto San Francesco di Sales. A seguire spazio alle batterie preliminari, al pranzo e poi alle finali del pomeriggio, fino alle premiazioni previste alle 15.45 alla presenza degli assessori comunali allo sport e alla scuola.

L’iniziativa sarà anche un’occasione di partecipazione per le famiglie. Nel corso della giornata è infatti prevista una staffetta speciale dedicata ai genitori, con squadre composte da mamme e papà.

Venerdì spazio ai bambini della scuola dell’infanzia

La seconda giornata sarà invece dedicata alla terza edizione di “Giocando lo Sport”, manifestazione rivolta ai bambini delle scuole dell’infanzia della rete umbra e toscana coinvolta nel progetto.

Saranno presenti le scuole dell’infanzia di San Giustino, Lama, Trestina, Sant’Egidio, Donati Ticchioni di Perugia, oltre agli istituti Maestre Pie di Sansepolcro e Aliotti di Arezzo. Complessivamente parteciperanno quasi 300 bambini.

Il programma seguirà lo stesso schema della Miniolimpiade, ma con attività motorie e giochi pensati specificamente per la fascia d’età più piccola. I bambini saranno guidati dalle insegnanti in percorsi ludici e sportivi finalizzati alla scoperta del movimento e della collaborazione di gruppo.

“Lo sport come crescita e valorizzazione”

Il dirigente scolastico dell’Istituto San Francesco di Sales, Simone Polchi, ha sottolineato il valore educativo del progetto “Crescere in Movimento”, definendolo uno dei percorsi più significativi proposti agli studenti e alle famiglie.

Secondo il dirigente, il progetto accompagna i bambini dalla prima infanzia fino alle scuole superiori, permettendo loro di conoscere e sperimentare numerose discipline sportive in un contesto non competitivo ma orientato alla valorizzazione personale e alla scoperta delle proprie capacità.

Anche l’assessore alla scuola del Comune di Città di Castello, Letizia Guerri, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, definendola una manifestazione consolidata capace di unire sport, aggregazione e divertimento, mettendo al centro il benessere e la partecipazione dei più giovani.

Una manifestazione diventata appuntamento fisso

Negli anni la Miniolimpiade è diventata uno degli appuntamenti più attesi del calendario scolastico locale, rafforzando il rapporto tra istituzioni, famiglie e scuole del territorio.

L’Istituto San Francesco di Sales ha infine ringraziato il Comune di Città di Castello per il sostegno organizzativo e logistico garantito alla manifestazione, augurando a studenti, insegnanti e famiglie due giornate di sport, condivisione e partecipazione.