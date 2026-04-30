Dimensionamento scuole, stop Consiglio Stato alla cautelare

Telemedicina del San Raffaele di Milano per una “second opinion” d’eccellenza MILANO (ITALPRESS) – L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è un punto di riferimento nazionale e internazionale per la gestione di patologie complesse, grazie a un modello clinico fortemente integrato e multidisciplinare e a un’elevata specializzazione in ambito medico e chirurgico. In questo contesto si inserisce oggi la possibilità per i pazienti di accedere a […]

La sfida della logistica dell’Europa orientale passa dalla Romania BUCAREST (ITALPRESS) – Autorità italiane e romene, insieme ai rappresentanti di 80 imprese selezionate multinazionali e ad alcuni ospiti di rilievo, hanno partecipato alla presentazione dell’iniziativa Constanta-Bucharest Inland Port Corridor: The Future of Logistics & Customs in Romania. L’evento, organizzato dalla Federazione Patronale degli Industriali e degli Imprenditori della Romania (FPIAR) e da Confindustria Romania, […]

Mattarella ricorda La Torre “Contributo decisivo alla causa della legalità” ROMA (ITALPRESS) – “L’uccisione, il 30 aprile 1982, di Pio La Torre e Rosario Di Salvo mise in evidenza ancora una volta la pericolosità della criminalità organizzata, nemica della comunità. Pio La Torre, intensamente impegnato sul versante sociale, profuse la sua azione anche nella lotta alla mafia. Deputato, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno […]

Gyokeres e Alvarez su rigore, 1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal Termina in parita' la sfida di andata della semifinale di Champions tra spagnoli e inglesi

Cina, a maggio il Vertice globale sul commercio e gli investimenti PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Vertice globale per la promozione del commercio e degli investimenti 2026 si terrà a Pechino il 18 maggio, ha annunciato oggi il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT). L’evento sarà incentrato sui nuovi requisiti delineati nel 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) per lo sviluppo di nuove forze produttive […]

Cina, Pechino inaugura la piattaforma “Go Beijing” per i turisti stranieri PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino ha inaugurato “Go Beijing”, una piattaforma integrata di servizi online pensata per offrire ai visitatori in entrata una gamma completa di servizi in diversi settori, hanno dichiarato ieri le autorità locali. La piattaforma è stata sviluppata congiuntamente dall’Amministrazione municipale di Pechino per i servizi governativi e la gestione dei dati […]

Avio, l’Assemblea approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo Cda. Ranzo Ad e Dg ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Avio, azienda aerospaziale italiana, ha approvato, sotto la presidenza di Roberto Italia, con il voto favorevole di più del 99% del capitale, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile netto di 10.040.914 euro. L’Assemblea ha inoltre approvato, con il voto favorevole di […]

Cina, il ponte del Grand Canyon di Huajiang entra nel Guiness dei primati GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ponte del Grand Canyon di Huajiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ha ricevuto una certificazione del Guinness World Records (GWR) come ponte più alto del mondo, con un’altezza confermata di 626,01 metri. Dopo ripetute misurazioni e verifiche, il risultato annunciato ieri segna un nuovo record mondiale per l’altezza di […]

Sinner elimina Jodar e approda in semifinale al Masters 1000 di Madrid MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per le semifinali del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato nei quarti […]