Raffaello “Magister” a Città di Castello: l’omaggio pittorico di Moira Lena Tassi tra arte e convivialità

Spettacolo e gol al Parco dei Principi, Psg batte Bayern 5-4 Semifinale d'andata di Champions piena di emozioni, vincono i campioni in carica

In Cina la prima clonazione di gruppo di 10 yak LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli scienziati cinesi ieri hanno annunciato di aver compiuto progressi nella clonazione degli yak, con 10 vitelli clonati tutti nati con parto naturale nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. I vitelli, tre yak neri e sette bianchi, sono nati tra il 25 marzo e il 5 aprile in […]

Dfp, Giorgetti “Ridotto deficit senza manovre restrittive” ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna non perdere di vista un dato: il governo ha ridotto in modo significativo il deficit senza ricorrere a manovre restrittive grazie a una gestione prudente e responsabile della finanza pubblica, a un costante monitoraggio della spesa e ai buoni risultati ottenuti sul fronte delle entrate”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, […]

Webuild, per il nuovo bond da 500 milioni domanda oltre cinque volte l’offerta ROMA (ITALPRESS) – Webuild mette a segno con successo una nuova emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro, confermando la fiducia degli investitori nel profilo creditizio e nelle prospettive del Gruppo. L’operazione riguarda un bond senior unsecured con scadenza a sei anni, fissata a maggio 2032, e una cedola annuale del 4,5%. Il collocamento ha […]

Cina, picco di spostamenti transfrontalieri per il Primo Maggio PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina dovrebbe registrare un aumento dei viaggi transfrontalieri durante le imminenti vacanze per la Festa del lavoro, con flussi giornalieri di passeggeri in entrata e in uscita che dovrebbero raggiungere in media 2,25 milioni e un picco di oltre 2,4 milioni in un solo giorno, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale […]

Confermata inibizione di 13 mesi per Zappi, decade da presidente degli Arbitri Il Collegio di garanzia dello Sport ha respinto il ricorso

Mattarella “Se alcuni potenti leggessero sarebbe grande beneficio per tutti” Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo nel pomeriggio al Quirinale una delegazione del Premio Strega

Cina, buyer stranieri in aumento per la Fiera di Canton GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fino a ieri pomeriggio, le prime due fasi della 139ma edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, avevano attirato 245.000 acquirenti stranieri provenienti da 219 Paesi e regioni, con un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’edizione precedente, secondo il China Foreign Trade Center. […]

Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto Lavoro, Meloni “Strategia ampia” ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge sul lavoro, varato in vista del Primo maggio.“Il decreto legge che abbiamo approvato è un tassello di una strategia molto più ampia che il governo ha portato avanti fin dal suo insediamento, che ha come obiettivo quello di sostenere la creazione di […]