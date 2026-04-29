Mediofondo della Verna celebra il successo di Città Castello

29 Aprile 2026 Sport, Ultime notizie 0
Mediofondo della Verna celebra il successo di Città Castello

La Mediofondo della Verna anima Città Castello tra le vallate

La Mediofondo della Verna ha segnato un traguardo significativo nel panorama ciclistico regionale, superando ogni previsione della vigilia e portando oltre duecento appassionati a pedalare tra le meraviglie del territorio umbro e toscano. La manifestazione, baciata da un clima mite e da una organizzazione impeccabile, ha trasformato le strade solitamente trafficate in un palcoscenico naturale dedicato al benessere e alla scoperta paesaggistica, consolidando la forza del circuito dedicato a San Francesco.

Una sinergia vincente per il territorio

Il coordinamento tra diverse realtà associative come la Ciclistica Sansepolcro, il Team Bikeland e il Tagliatella Team ha permesso di gestire una logistica complessa con estrema fluidità. La partenza dal cuore commerciale di Città di Castello ha dato il via a una carovana colorata che ha attraversato borghi storici e vallate silenziose. Il numero finale di 230 partecipanti rappresenta una vittoria simbolica importante, confermando la crescita costante di un evento capace di attrarre sportivi anche durante i ponti festivi, solitamente destinati alle vacanze familiari.

Percorsi sicuri e panorami mozzafiato

La sicurezza dei ciclisti è stata la priorità assoluta dell’evento, garantita da un servizio di scorta tecnica d’eccellenza e dal supporto costante delle polizie locali lungo tutto l’itinerario. I due percorsi previsti, rispettivamente di 77 e 102 chilometri, hanno offerto sfide adatte a ogni preparazione atletica. Particolarmente apprezzata è stata la fase iniziale a velocità controllata, che ha trasformato il trasferimento verso Sansepolcro in un momento di pura ammirazione del paesaggio alto tiberino, rendendo l’esperienza inclusiva e rilassata.

Sapori medievali e accoglienza autentica

L’aspetto gastronomico ha giocato un ruolo centrale nella riuscita della giornata. I punti di ristoro non sono stati semplici tappe tecniche, ma veri e propri viaggi nel gusto locale con prodotti a chilometri zero. Tra le prelibatezze offerte, i mostaccioli di San Francesco hanno riscosso un plauso unanime, rievocando tradizioni medievali in un contesto di moderna convivialità. L’arrivo è stato poi celebrato con un momento di festa dinamico, dove l’ospitalità delle associazioni locali ha trasformato la fatica della pedalata in un ricordo memorabile.

Cultura e ospiti di rilievo nazionale

La presenza di figure di spicco come Davide Cassani ha nobilitato ulteriormente l’iniziativa. L’ex commissario tecnico si è immerso non solo nella componente sportiva, ma anche nel patrimonio artistico locale, visitando i tesori pittorici del luogo prima della partenza. Questo legame tra sport e cultura ha conferito alla manifestazione una profondità superiore, elevandola oltre la semplice gara amatoriale. Anche il sostegno a distanza di professionisti impegnati nelle grandi classiche europee ha testimoniato il forte radicamento dell’evento nel tessuto ciclistico che conta.

Emozioni e premiazioni nel ricordo comune

Il momento conclusivo dedicato alle premiazioni ha toccato corde profonde, trasformando la competizione in una celebrazione degli affetti e della memoria collettiva. Il riconoscimento assegnato alla società più numerosa ha visto primeggiare il gruppo di Città di Castello, ma è stato il trofeo dedicato alla memoria di Moreno Gabellini a scatenare la commozione generale. La riuscita complessiva del progetto si deve a un lavoro di squadra che ha saputo coinvolgere attori economici e istituzionali, proiettando già l’attenzione verso un’edizione futura che promette di consolidare ulteriormente questi standard qualitativi.

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