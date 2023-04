Umbra Acque investirà a Città di Castello circa 4 milioni di euro

Nel biennio 2024-2025 Umbra Acque investirà a Città di Castello circa 4 milioni di euro per i principali interventi inseriti nella programmazione dei lavori sul territorio in base alle priorità indicate dall’amministrazione comunale. Il punto sugli interventi che verranno realizzati nei prossimi anni è stato fatto stamattina nella residenza municipale tifernate in un incontro tra il sindaco e una delegazione di tecnici di Umbra Acque, che è servito anche per una ricognizione sull’andamento delle opere che il gestore sta attuando in questo periodo nel territorio comunale.

Con l’obiettivo di abbattere le perdite della rete idrica a Città di Castello, l’investimento più importante prospettato da Umbra Acque sarà di circa 2 milioni e mezzo di euro con i fondi del PNRR e riguarderà la sostituzione delle linee di adduzione delle acque in un tratto di 15 chilometri che attraverserà il capoluogo da nord a sud, lungo una dorsale compresa tra i quartieri di Riosecco, Graticole, La Tina e Madonna del Latte, dove saranno interessate quasi 2.000 utenze. A lavori ultimati, il progetto prevede il completo rifacimento delle carreggiate stradali teatro degli scavi.

All’inizio del 2024 partirà il cantiere per l’estensione della rete idrica nella zona della frazione di Santa Lucia, per il quale saranno investiti 700 mila euro con l’obiettivo di collegare i cittadini che ancora non sono allacciati all’acquedotto pubblico. Al tavolo con il sindaco i tecnici di Umbra Acque hanno confermato che è iniziato l’iter progettuale per l’intervento di sostituzione della rete idrica e fognaria in via dei Casceri, nel centro storico tifernate, per il quale saranno spesi 800 mila euro.

I lavori prenderanno il via tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 e comprenderanno anche la realizzazione delle opere di rifacimento completo della pavimentazione. L’incontro ha permesso poi di aggiornare la situazione di alcuni cantieri che stanno interessando il territorio comunale, come quello per la sostituzione delle linee idriche e fognarie nel tratto compreso tra Trestina e Morra, dove Umbra Acque ha investito 1 milione di euro anche per il rifacimento del manto stradale.

Sindaco e tecnici del gestore del servizio idrico si sono poi confrontati anche sulle necessità dell’abitato di San Secondo, nel quale saranno eseguiti interventi di ripristino delle carreggiate interessate da lavori di sostituzione della rete idrica. Dopo l’incontro di oggi, Comune e Umbra Acque continueranno a collaborare al monitoraggio dello stato della rete idrica e nell’individuazione delle prossime priorità di intervento nel territorio.