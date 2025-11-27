Umbertide svela il Natale 2025 con eventi, luci e comunità

Un programma festivo tra tradizione, spettacolo e partecipazione

La Sala Tevere del Palazzo Comunale di Umbertide ha ospitato la presentazione ufficiale del programma “Natale a Umbertide” 2025/26, un calendario che accompagnerà la città fino al 6 gennaio 2026 con iniziative pensate per ogni fascia d’età. L’atmosfera della serata è stata segnata da grande partecipazione e da un forte senso di comunità, con la presenza del sindaco Luca Carizia, del vicesindaco Annalisa Mierla, dell’assessore Lorenzo Cavedon, del consigliere provinciale Giovanni Dominici e del consigliere comunale Alessio Ferranti, insieme a numerose associazioni, commercianti, forze dell’ordine e rappresentanti di Umbria Plus.

Il sindaco Carizia ha aperto l’incontro con un saluto caloroso, sottolineando il valore del lavoro condiviso che ha portato alla definizione del programma. Ha parlato di un Natale costruito grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, capace di unire tradizione e innovazione. “È un percorso che dimostra quanto la comunità sappia mettersi in gioco per offrire un Natale autentico e partecipato”, ha dichiarato.

Il vicesindaco Mierla ha illustrato nel dettaglio il calendario, evidenziando la sinergia tra associazioni, aziende e volontari. Tra gli eventi più attesi spiccano il Presepe d’autore curato da Franca Fodaroni, giunto alla sesta edizione, e l’accensione delle luminarie domenica 30 novembre, che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico di luci e colori. Non mancheranno le proiezioni artistiche sulla Rocca e sulle mura cittadine, dedicate alla memoria di Cecilia Pascolini, grazie al contributo di Informazione Locale e Martina Mannocci.

Grande attesa anche per la Casa di Babbo Natale, organizzata dalla Cooperativa Asad, che aprirà le porte il 13, 14 e 21 dicembre per accogliere bambini e famiglie in un ambiente magico e coinvolgente. Il Capodanno sarà celebrato con il “Safari Gran Party” in Piazza Matteotti, animato da Dj Mara e da uno spettacolo pirotecnico che promette di illuminare la notte di San Silvestro.

Il programma, ricco e articolato, è frutto di un lavoro di squadra che ha visto il contributo del GAL Alta Umbria, dell’associazione commercianti Vivi Umbertide le vie del Commercio e di numerose realtà locali. Mierla ha voluto ringraziare anche la Polizia Locale, il magazzino comunale e gli operai che hanno reso possibile l’allestimento delle iniziative.

“Natale a Umbertide” non è solo un insieme di eventi, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide – ma un progetto che valorizza la socialità e la tradizione, rafforzando il legame tra cittadini e istituzioni. Ogni appuntamento diventa occasione di incontro e di condivisione, trasformando la città in un luogo accogliente e festoso.