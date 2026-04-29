Artisti al Monte presenta la rassegna di Monte Santa Maria Tiberina

29 Aprile 2026 Arte e Cultura, M.te S.ta Maria Tiberina, Ultime notizie 0
Artisti al Monte presenta la rassegna di Monte Santa Maria Tiberina

Arte contemporanea che valorizza il territorio 

La XIV edizione di Artisti al Monte è stata presentata questa mattina nella sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, alla presenza della presidente della Seconda commissione consiliare, Letizia Michelini, che ha sottolineato il valore culturale e identitario della rassegna ospitata dal 9 al 17 maggio 2026 a Palazzo Museo Bourbon del Monte, nel borgo di Monte Santa Maria Tiberina. L’iniziativa, sostenuta dall’Assemblea legislativa dell’Umbria, torna con un programma ampliato e una visione che intreccia creatività, comunità e memoria del territorio.

Nel suo intervento, Michelini ha evidenziato come la manifestazione rappresenti un punto di riferimento per la promozione delle eccellenze artistiche locali. Ha parlato di un progetto capace di generare connessioni, di valorizzare il patrimonio culturale e di offrire nuove occasioni di incontro tra cittadini, visitatori e artisti. Un percorso che, attraverso linguaggi diversi, contribuisce alla crescita sociale del borgo e alla diffusione di una cultura accessibile e condivisa.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche l’assessore comunale Donatella Foiani, i rappresentanti dell’associazione organizzatrice Patrizia Regini e Marcello Caraffini, insieme a Iris Valorosi della “Palestra delle Emozioni”, curatrice della mostra Sorella Acqua. Le loro testimonianze hanno restituito l’immagine di un progetto corale, costruito con la volontà di ampliare lo sguardo e di coinvolgere un pubblico sempre più vasto.

L’edizione 2026 si distingue per la partecipazione di oltre 60 artisti, chiamati a interpretare il tema dell’acqua e del paesaggio attraverso pittura, scultura, fotografia, installazioni, laboratori e performance all’aperto. La rassegna propone inoltre presentazioni letterarie che spaziano dalla poesia al fumetto, offrendo un mosaico di linguaggi che dialogano tra loro e con gli spazi del borgo. Particolare attenzione è dedicata all’ottocentenario della morte di San Francesco, celebrato con la mostra fotografica Sorella Acqua di Iris Valorosi. Il percorso espositivo unisce dimensioni visive, tattili e sonore, grazie anche alla collaborazione dell’artista non vedente Felice Tagliaferri, autore della scultura Mani che accolgono, e alle composizioni musicali di Luca Mauceri. Un’esperienza immersiva che invita alla meditazione e all’ascolto, trasformando l’acqua in simbolo di accoglienza, fragilità e rigenerazione.

La rassegna conferma la sua vocazione con un laboratorio di comunità, come riporta il comunicato del Consiglio Regionale dell’Umbria. La presenza di artisti, associazioni e istituzioni crea un tessuto collaborativo che rafforza il legame tra cultura e sviluppo locale. Artisti al Monte si propone così come un appuntamento capace di rinnovarsi, mantenendo saldo il rapporto con la storia del borgo e con le persone che lo abitano.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 28 aprile 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 28 aprile 2026
Rassegna Stampa del 29 aprile 2026
Rassegna Stampa del 29 aprile 2026
Violenza sessuale, condannato a sei anni cittadino afghano di 46 anni
Truffe agli anziani 5 arresti tra Napoli e Casoria
Trionfo di Max Mugelli al Mugello nel Ferrari Challenge Europe
Maxi frode fiscale 71 indagati e 63 aziende coinvolte
Gubbio, Unicommercio porta le sua esperienza sulla Zes a supporto delle imprese locali
Cambia i segnali stradali durante la notte denunciato ad Alcamo
Blitz antidroga a Napoli 23 arresti legati al clan Russo
La sicurezza stradale deve essere un patrimonio condiviso da Perugia parte forte questo messaggio
Il telegiornale dell'Umbria del 27 aprile 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 27 aprile 2026
Rassegna Stampa del 28 aprile 2026
Due cori in concerto per un dialogo tra oriente e occidente
Estradato negli Stati Uniti hacker cinese accusato di cyber attacchi globali
Fiera Verde Marsciano, numerose presenze Edizione 2026 segna l’avvio di nuovo percorso
Lite al ristorante finisce con un coltello denunciato un 41enne a Foligno
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*