San Giustino, in scena La paura mangia l’anima di R. W. Fassbinder

Laboratori Permanenti in coproduzione con la compagnia Theater Rotwelsch di Stoccarda, lavora dal 2021 al progetto La paura mangia l’anima di Rainer Werner Fassbinder, elaborazione teatrale dal film “AngstessenSeeleauf” film del 1973.

Lo scorso anno il progetto è stato in residenza a Sansepolcro (Ar), a Officine Caos di Torino, con Diesis Teatrango presso il Teatro Comunale di Bucine (Ar) e con SettimoCielo presso il Teatro La Fenice di Arsoli (Rm). Con grande gioia il progetto torna in Valtiberina il 23 aprile alle ore 21.00 al Teatro Astra di San Giustino (Pg) e il 24 aprile alle ore 18.30 al Teatro Comunale di Monterchi (Ar).

Ass.Culturale Laboratori Permanenti

La traduzione e la regia sono affidate ad Alberto Fortuzzi, gli interpreti principali sono Caterina Casini, Wael Habib e il coro è composto da Mauro Silvestrini e Irene Bistarelli, Roberto Cangi, Paola Giuntini, Giulia Mariotti, Umberto Nicastro La paura mangia l’anima è un progetto site-specific aperto e malleabile, che si adatta allo spazio che di volta in volta lo ospita e che si sviluppa in stretta relazione con l’ambiente che lo circonda. Il progetto si apre di volta in volta alle comunità che la compagnia incontra: per la composizione dei personaggi del coro vengono coinvolti attori del territorio, allievi delle scuole di teatro e cittadini dei territori dei teatri dove operiamo.

Mettere in scena La paura mangia l’anima diventa anche un pretesto per sensibilizzare la comunità e il pubblico su tematiche importanti quali il razzismo e l’esclusione, unendo teatro e socialità; un fare teatro che s’innesta in una comunità e che cerca, attraverso il linguaggio della scena, di ricreare un collante comunitario che, nel contesto storico e culturale che stiamo vivendo, è andato perduto. * Necessaria la prenotazione * L’accesso agli spettacoli è consentito solo con Green Pass rafforzato e mascherina di tipo Ffp2, in base all’ultimo decreto legge in materia di norme anticovid

LA PAURA MANGIA L’ANIMA

Coproduzione Laboratori Permanenti e Theater Rotwelsch di Rainer Werner Fassbinder con Caterina Casini, Wael Habib Coro Irene Bistarelli, Roberto Cangi, Paola Giuntini, Giulia Mariotti, Umberto Nicastro, Mauro Silvestrini drammaturgia Winni Victor assistente alla regia Mauro Silvestrini traduzione e regia di Alberto Fortuzzi

• Biglietti • intero: 10€ ridotto: 7€ giovani e operatori: 5€

• Per info e prenotazioni

• Laboratori Permanenti 379 1253567 chiamare da lun. al ven dalle 9.00 alle 13.00 oppure contattarci tramite whatsapp info@laboratoripermanenti.com