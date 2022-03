A San Giustino passeggiata lungo le nuove connessioni verdi del territorio

L’11 marzo avrà luogo, a livello nazionale, la XVIII Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, finalizzata a valorizzare la mobilità sostenibile nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.

A questo proposito, l’Amministrazione comunale di San Giustino promuove per il pomeriggio di domenica 13 marzo “Camminare, Rinverdire, Migliorare”, una passeggiata su quelle che sono le “Connessioni Verdi” del capoluogo, ovvero i percorsi ciclopedonali che, grazie ad un importante finanziamento del PSR, oltre ad una pregevole opera di riqualificazione e riordino urbanistico, collegano i vari plessi scolastici e altri punti nodali di San Giustino.

Fonte Ufficio Stampa

Provincia di Perugia

“L’iniziativa, alla quale sono state invitati gli alunni delle nostre scuole, è aperta a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio all’aria aperta in un paese che diventa sempre più vivibile e a misura di tutti – spiega l’Amministrazione sangiustinese.

L’appuntamento è alle ore 15 in Piazza Municipio da dove ci dirigeremo verso la Scuola Media la cui area è collegata tramite un ponte a quella della Direzione Didattica e del Palasport il cui parcheggio, completamente riqualificato, ha accolto la piantumazione di alberi. Proseguiremo verso la Connessione n.2, ovvero il secondo ponte sul Vertola che unisce il Rione Musicisti a quello che è il centro storico, via Garibaldi da dove ci dirigeremo verso il Parco Roccolo all’interno del quale è stata recentemente ultimata, sempre in relazione al progetto CV, la struttura in legno che verrà utilizzata quale sala polivalente.

Dopo un momento di pausa e riposo, proseguiremo verso l’altro ponte che porta a Cospaia. Una passeggiata sul lungolago e di nuovo giù, verso il centro del Paese. Un pomeriggio insieme, confidando nel bel tempo, che ci permetterà di ritrovarci dopo un periodo lungo di necessaria distanza. Ringraziamo, per la collaborazione, Coop Centro Italia, Sogepu e l’Associazione di volontariato Nonni Civici”.