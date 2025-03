Poesia protagonista alla Biblioteca Carducci il 30 marzo

L’evento “Nata il 21 a Primavera” omaggia Dino Campana

Una nuova celebrazione della poesia prenderà vita alla Biblioteca Carducci di Città di Castello con la seconda edizione di “Nata il 21 a Primavera”, in programma per domenica 30 marzo 2025 dalle 17:00. L’iniziativa, curata da Andrea Cardellini e promossa in collaborazione con Città di Castello Cultura, offrirà un itinerario poetico tra le sale della biblioteca, con letture, performance e interventi di numerosi autori. La giornata sarà aperta dal poeta e docente universitario Daniele Piccini, ospite principale dell’evento.

L’evento nasce dal successo della prima edizione, come spiegato dall’assessore alla Cultura Michela Botteghi, che sottolinea come la manifestazione abbia dimostrato un forte interesse verso la poesia, anche in un’epoca dominata dalla tecnologia. Ringrazia inoltre il curatore Cardellini, il professor Piccini e le operatrici della biblioteca che si occuperanno delle letture per i più piccoli.

Oltre alla formula già sperimentata con successo, l’edizione del 2025 prevede due novità. La prima è un omaggio a Dino Campana, in occasione del 140° anniversario della nascita, con una performance affidata a Enrico Paci e Alessia Martinelli. La seconda novità riguarda un’esperienza immersiva nella poesia: la Cappella Gentilizia della Biblioteca ospiterà un reading esclusivamente basato sulla voce, senza supporti visivi o musicali, per valorizzare il suono e il significato dei versi.

Daniele Piccini, professore di Filologia della letteratura italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia, aprirà la manifestazione con una riflessione dal titolo “Come è piccolo il mondo e leggero nelle tue mani!”, citazione tratta dalla poesia “Donna genovese” di Dino Campana. Il suo intervento anticiperà il tributo al poeta di Marradi, il cui spirito visionario continua a ispirare generazioni di scrittori e lettori.

L’evento proseguirà con l’inaugurazione della stanza immersiva “The poetry is in the air”, situata nella Cappella Gentilizia, e con i reading poetici itineranti nelle sale della biblioteca. A prendere parte all’iniziativa, oltre a Andrea Cardellini, saranno Angela Ambrosini, Simone Cumbo, Jacopo Falchi, Elio Mariucci, Alessia Martinelli, Enrico Paci e Brunella Tarducci.

La manifestazione si concluderà alle 18:30, dopo una serie di esibizioni pensate per rendere omaggio alla parola poetica in tutte le sue forme, ribadendo il valore della poesia come strumento di espressione e riflessione anche nel mondo contemporaneo.