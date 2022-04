Pd Umbertide: un bilancio senza prospettive

“Ancora una volta viene presentato un bilancio senza prospettive per la città. Inizia così la nota stampa a firma Partito democratico, diffusa dopo il Consiglio comunale del 31 Marzo.

Fonte Ufficio Stampa

PD Umbertide

“I finanziamenti – continua il PD – Sono legati esclusivamente al PNRR del quale tutti i comuni sono beneficiari. Si recuperano progetti delle passate amministrazioni di centrosinistra (vedi Piazza Mazzini e plessi scolastici) ad esclusione della passerella “sul fiume Kwai”, parafrasando un celebre film. Una passerella sul Tevere (dopo le cinque sul torrente Reggia) all’altezza della centrale idroelettrica che appare incomprensibile e senza dubbio di poca utilità (quando invece avrebbe avuto senso realizzare una passerella pedonale tra Lido Tevere e centro storico, dove peraltro esisteva già uno studio di fattibilità). Nessuna chanche invece per il progetto di riqualificazione su Preggio che è stato bocciato dalla Regione”.

“Ma investimenti a parte – rimarcano i dem – La cosa più grave è che si rinuncia al progetto equità fiscale. Nella relazione dei revisori dei conti (a pag. 19) si evidenzia che solo 100.000 euro sono previsti dall’accertamento tributario per il 2022, una cifra infinitamente più bassa rispetto agli anni passati che è una conseguenza della riduzione di personale (se non vogliamo parlare di smantellamento) che l’ufficio tributi ha subito negli ultimi anni.”

“E poi la situazione delle partecipate: Multiservices senza prospettive e con enormi difficoltà finanziarie e Prosperius che chiude il bilancio per due anni di seguito con il segno negativo (e non è certo questione di maggioranza pubblica o privata). Al momento non trova risposta la nostra idea di mettere risorse per abbattere i costi esorbitanti delle bollette per le famiglie umbertidesi”.

“Insomma – conclude il segretario del PD Filippo Corbucci – Un bilancio che ci consegna una città in recessione e senza alcuna visione di futuro. E soprattutto un’Amministrazione chiusa ad ogni proposta e incapace di guardare oltre il proprio ombelico”.

PD UMBERTIDE