PD Umbertide, il nostro ospedale, qualche idea per il presente e per il futuro

Il nostro Ospedale: qualche idea per il presente e per il futuro. Dopo la raccolta di 5000 firme a difesa del nostro presidio ospedaliero e dei nostri servizi sanitari, dopo aver tenuto un’assemblea molto partecipata sul tema della sanità pubblica e dell’ ospedale cittadino, dopo aver ascoltato gli interventi di professionisti, operatori, associazioni, presentiamo oggi un documento con proposte per il nostro ospedale che vuole anche essere anche un contributo del PD alla piattaforma programmatica del centrosinistra, di quel campo largo che auspichiamo possa presentarsi unito alle prossime elezioni amministrative.

da Filippo Corbucci (Segretario PD Umbertide)

È un documento certamente non esaustivo che riassume alcune proposte per il futuro e tiene conto di quanto ascoltato in queste settimane. Una discussione che avviene in una cornice, quella del prossimo piano sanitario preadottato dalla Giunta Regionale, totalmente avulsa dalla realtà. E’ evidente che il piano sanitario è stato scritto da persone lontane dalla realtà umbra, altrimenti non avrebbero proposto di primo acchitto di accorpare il distretto del Trasimeno con l’alto Tevere.

È scandaloso, altresì, che si voglia ridurre il numero di distretti, quando sulla medicina territoriale occorrerebbe investire in un’ottica di futuro. Ed è pure scandaloso presentare l’idea di riconversione di ospedali come il nostro in ospedali cosiddetti di comunità che nei desiderata della giunta Tesei vedrebbero la presenza di un solo medico per 5/6 ore al giorno.

Noi con questo documento presentiamo alcune idee per il futuro della nostra sanità territoriale, partendo dall’assunto che alla base del nostro modello assistenziale deve esserci la salute come diritto umano e non come privilegio per pochi.