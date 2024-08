Parata Disney torna a Città di Castello il 8 agosto

Giovedì 8 agosto, il centro storico di Città di Castello ospiterà la tanto attesa Parata Disney, un evento che promette di coinvolgere grandi e piccini. A partire dalle 21.00, i personaggi più amati dei cartoni animati prenderanno vita, animando le vie e le piazze principali della città.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune e il Consorzio Pro Centro, è uno degli appuntamenti più attesi del programma “Estate in città”. La sfilata vedrà protagonisti i celebri personaggi del grande e piccolo schermo, eroi dei fumetti e principesse, che sfileranno tra i negozi del centro, aperti per l’occasione con offerte speciali sui saldi estivi.

La Parata ValdichianaDisney, attiva da oltre dieci anni, sarà il cuore pulsante dell’evento. Questo gruppo di amici, nato nel 2014 durante il Carnevale di Foiano, ha portato gioia e divertimento in tutta Italia, vestendo i panni dei personaggi Disney. Gli animatori, con la loro comicità contagiosa, coinvolgeranno il pubblico in giochi e scherzi, garantendo un’esperienza di divertimento per tutte le età.

La colonna sonora della serata sarà affidata ai TURNaGAIN, una band umbra nota per i suoi brani funk, disco, soul e pop, che da anni allieta il pubblico con la sua musica.

L’assessore al Commercio e al Turismo, Letizia Guerri, ha presentato l’evento insieme al presidente del Consorzio Pro Centro, Cristian Braganti. Guerri ha sottolineato l’importanza di dedicare una serata ai bambini, ai loro genitori, ai nonni e agli amici, dopo il successo delle edizioni precedenti. “Vogliamo che il centro storico di Città di Castello sia popolato da tantissime persone di tutte le età, nel segno del piacere di stare insieme, dell’allegria e della spensieratezza, nella cornice della bellezza dei nostri monumenti e dei nostri palazzi”, ha dichiarato.

Anche quest’anno, il mese di agosto vedrà Città di Castello viva e accogliente, con numerose occasioni per trascorrere le serate nel centro storico. Guerri ha ricordato che il programma completo di “Estate in città” sarà consultabile online in tempo reale, grazie a un QR code disponibile sui totem e sul materiale promozionale, sull’homepage del portale Città di Castello Turismo, sui canali social istituzionali del Comune e all’interno delle strutture ricettive altotiberine.

Braganti ha evidenziato come la parata dei personaggi dei cartoni animati sia entrata nel cuore dei bambini della città, che attendono con entusiasmo questo appuntamento pensato per le famiglie. I commercianti del centro storico apriranno le porte dei loro negozi, offrendo un’atmosfera rilassante e piacevole per lo shopping notturno.

L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere una serata di divertimento e spensieratezza, immersi nella magia dei personaggi Disney e nella bellezza del centro storico di Città di Castello.