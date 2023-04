I numeri di Signorelli nel lungo ponte di Only Wine e il 25 aprile

Quasi 350 visitatori alla Pinacoteca comunale, turisti italiani e famiglie per le visite guidate e i laboratori ispirati alla Valle di Signorelli nel lungo fine settimana di Only Wine e del 25 aprile. Ancora numeri positivi per gli otto comuni insieme per il Cinquecentenario di Signorelli con un itinerario che permette di visitare undici opere dell’artista con un biglietto ridotto.

Tornando ai musei oltre 50 ingressi a Garavelle per il laboratorio “Diversi ma uguali” sugli attrezzi della cucina di ieri e di oggi.

Dopo gli ottimi numeri registrati a Pasqua, nelle quattro giornate di festa del lungo ponte del 25 aprile, il Museo diocesano ha registrato un vero e proprio boom di presenze: oltre 200 accessi, sia turisti italiani che stranieri. Un successo che dimostra l’efficacia delle misure di promozione turistica e del territorio messe in campo dell’iniziativa la Valle di Signorelli. Anche la chiesa di San Giovanni decollato a Città di Castello e l’Oratorio di san Crescentino a Morra, registrano lo stesso bilancio positivo. 25 ingressi anche al Museo di Tela Umbra.

212 visitatori per il Castello Bufalini di san Giustino, che nell’ambito dell’iniziativa ministeriale, il 25 aprile era ad ingresso gratuito. Ad Umbertide exploit per l’evento serale del Museo di Santa Croce, dedicato a Perugino e Signorelli, con circa 80 spettatori e 30 ingressi di media dei giorni del ponte per oltre cento persone.