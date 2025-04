Extra Wine a Città di Castello: il 26 e 27 aprile

Il centro storico ospita l’edizione 2025 di Only Wine Festival

Città di Castello si prepara ad accogliere l’edizione 2025 dell’Only Wine Festival con l’evento Extra Wine, che si terrà sabato 26 e domenica 27 aprile. Per due giorni, il centro storico della città sarà protagonista di una serie di attività enogastronomiche che coinvolgeranno cittadini e turisti, grazie all’organizzazione del Comune in collaborazione con il Consorzio Pro Centro. La manifestazione si distingue per l’offerta di eventi a tema che celebrano il mondo del vino e della gastronomia, con un particolare focus sulla valorizzazione dei prodotti locali.

Gli eventi del weekend saranno caratterizzati da una grande partecipazione dei commercianti locali, con bar, ristoranti e negozi che offriranno menù speciali, degustazioni e iniziative tematiche, rafforzando così il legame con il territorio e con la tradizione vinicola. Le strade e le piazze del centro storico, illuminate con luci a LED che riprendono il tema del vino, conferiranno un’atmosfera unica e suggestiva alla manifestazione.

L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri e il presidente del Consorzio Pro Centro Flavio Benni hanno sottolineato l’importanza di questo evento per la città, evidenziando la possibilità di rendere il centro storico ancora più vivace e accogliente per residenti e visitatori. Per tutta la durata dell’evento, piazza Matteotti sarà trasformata in un punto di riferimento per i partecipanti, con una tensostruttura che ospiterà diverse attività, tra cui showcooking, masterclass e speed wine.

Il sabato inizierà alle 17.00 con i sessioni di Speed Wine, che vedranno protagonisti i migliori sommelier italiani. Alle 18.00, la foodblogger Monica Pannacci condurrà un showcooking, seguita dalla presentazione del suo libro “Provalo perché è buonissimo” e dalla firma delle copie presso la Libreria Paci. Un altro appuntamento imperdibile sarà il Gran Gala del Vino, che avrà luogo alle 20.00 al Circolo degli Illuminati, offrendo una serata esclusiva dedicata agli amanti del buon bere.

Domenica, le attività si intensificheranno, con una serie di iniziative in programma per tutta la giornata. Alle 10.00, i ragazzi dell’Istituto Agrario Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello presenteranno il Passito Annata 2018, vincitore del primo premio al Concorso Vinitaly degli Istituti Agrari. Alle 11.00, sarà la volta della presentazione del progetto “Locale è meglio!” del GAL Alta Umbria, un’iniziativa volta a promuovere l’acquisto di prodotti locali e la sicurezza alimentare. Nel pomeriggio, alle 18.00, si terrà una masterclass dedicata alla Urban Vineyards Association, un’occasione per approfondire le tematiche legate alla viticoltura urbana.

Lungo corso Vittorio Emanuele, i visitatori potranno anche godere di un’esperienza gastronomica unica, con punti di ristorazione dedicati allo street food e piccoli banchi di hobbisti. Inoltre, l’esposizione “Locale è meglio!” si terrà in Largo Gildoni, dove sarà possibile acquistare prodotti locali e partecipare a degustazioni di vin santo. La giornata si concluderà alle 20.00 con l’ultimo Speed Wine, un’ulteriore opportunità per gli appassionati di vino di scoprire nuove etichette e affinare la propria conoscenza del settore.

In un clima di festa e convivialità, Extra Wine promette di essere un’occasione imperdibile per vivere la città attraverso i suoi sapori e le sue tradizioni, celebrando la cultura enogastronomica con eventi per tutti i gusti e per ogni età. La manifestazione si svolgerà in un’atmosfera di sobrietà e rispetto, in segno di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco.