Donazione di libri “speciali” in biblioteca da parte dell’Associazione di volontariato “I fiori di Lillà”. Sono stati donati dei libri in CAA, (comunicazione aumentativa e alternativa) che hanno come obiettivo l’aiuto ad una facilitazione della comunicazione verbale tramite simboli e parole.

Questo tipo di libri è fondamentale nel caso di bambini con bisogni comunicativi complessi, ma è utile in realtà per ogni bambino poiché, grazie ai simboli, permette l’avventurarsi in una prima esperienza di lettura autonoma. Inoltre, i libri in CAA sono un forte alleato per le persone straniere in quanto, sfruttando la potenza del simbolo disegnato, agevolano l’apprendimento di nuovi termini, permettono la comprensione di una nuova parola e aiutano a gustare meglio una storia che altrimenti sarebbe muta.

La breve ma significativa cerimonia di consegna dei libri si è svolta presso le sale della biblioteca “Carducci” dedicate ai piccoli lettori alla presenza di una delegazione dell’associazione guidata dalla presidente, Elena Signorelli, del sindaco, Luca Secondi, della dirigente del settore Cultura, Giuliana Zerbato e della responsabile della biblioteca comunale, Patrizia Montani. “Vorremmo che questa donazione aprisse un canale con la biblioteca e fosse la prima di tante donazioni perché crediamo nella forza del libro e della lettura” – ha affermato la presidente dell’associazione Elena Signorelli: “ci piace pensare non solo che tanti bambini leggeranno le storie scelte per loro ma anche che ci saranno tanti ragazzi i quali avranno accesso a libri come l’”Odissea” o “I Promessi Sposi””.

Sono tanti i progetti che l’Associazione sostiene e a fianco di questi continua il silenzioso e importante aiuto alle famiglie in difficoltà, grazie all’attenzione e alla presenza di tutti i membri dei Fiori di Lillà, parte attiva e attenta ai bisogni del territorio”, ha concluso la Presidente de “I fiori di lillà”. Parole di apprezzamento per il bellissimo gesto concreto della donazione dei libri alla biblioteca da parte del sindaco, Luca Secondi, che ha sottolineato il valore nobile e sociale che lo stesso racchiude, messo in atto da una delle tante associazioni di volontariato presenti in città che sono il vero e proprio motore di tante iniziative solidali e benefiche”.