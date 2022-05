Donati all’Unicef oltre mille euro grazie all’iniziativa “Adotta una piantina” promossa dal II Circolo “Di Vittorio”

scuola primaria “G. Di Vittorio” si è svolta la consegna ufficiale dei proventi raccolti nel corso dell’iniziativa “Adotta una piantina” di cui il II Circolo è stato promotore con lo scopo di aiutare la popolazione fuggita dalla martoriata Questa mattina presso l’aula magna dellasi è svolta la consegna ufficiale dei proventi raccolti nel corso dell’iniziativa “Adotta una piantina” di cui il II Circolo è stato promotore con lo scopo di aiutare la popolazione fuggita dalla martoriata Ucraina

L’idea è nata in occasione della donazione alla scuola umbertidese di diverse piantine da parte del prof. Vittorio Raggi, già docente dell’università di Agraria di Perugia, insieme alla sensibilità degli alunni delle classi quinte e delle insegnanti che, di fronte all’emergenza umanitaria scaturita dal terribile scenario di guerra, hanno pensato di utilizzarle per raccogliere fondi da donare all’Unicef a favore dei profughi di guerra arrivati nel nostro territorio.

Ricordiamo che da anni ormai la Di Vittorio porta avanti il progetto “Noi cittadini del mondo” rivolto alla promozione e allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, un percorso specifico che, valorizzando l’educazione interculturale e la pace nel rispetto delle differenze e a favore del dialogo tra le culture, ha permesso alla scuola di ottenere la prestigiosa certificazione di “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi” in occasione dell’annuale appuntamento organizzato dall’Unicef Comitato regionale Umbria.

Ufficio Stampa Comune di Umbertide

Così è nata “Adotta una piantina” iniziativa che si è svolta Sabato 7 Maggio al Mercato della Terra in piazza Matteotti e martedì 10 Maggio all’orario di ingresso e uscita della scuola, due appuntamenti durante i quali gli stessi bambini si sono dedicati alla vendita delle piantine che erano state precedentemente rinvasate, grazie alla collaborazione con i disabili della Serra comunale di Umbertide “Orti Felici”, e decorate per l’occasione.

Le donazioni raccolte, oltre mille euro, sono state quindi consegnate al presidente del comitato provinciale Unicef Fausto Santeusanio nel corso di una cerimonia ufficiale durante la quale erano presenti la dirigente della Di Vittorio prof.ssa Raffaella Reali, il prof. Vittorio Raggi, l’assessore all’Istruzione del Comune di Umbertide Alessandro Villarini, la responsabile Unicef sezione Umbertide e responsabile di zona della Cooperativa sociale Asad Monica Nanni, la ex dirigente del II Circolo e ambasciatrice di zona per l’Unicef prof.ssa Angela Monaldi e l’insegnante coordinatrice dell’iniziativa Chiara Ruggeri.

Di seguito gli interventi:

“Voglio ringraziare di cuore tutti voi per questa giornata e per quello che avete realizzato – ha affermato la dirigente Raffaella Reali -. Per noi è importante perché la scuola deve educare. Due parole fondamentali escono da questa iniziativa portata avanti con Unicef che sono solidarietà e cura. Solidarietà perché siete vicini alle situazioni che il mondo sta vivendo e per sostenere i tanti bambini ucraini. Volete essere portatori di pace e lo avete fatto tramite questa iniziativa prendendovi cura della natura tramite la realizzazione di piantine che sono state vendute. Per fare questo è servito l’aiuto di tutti: vi siete dati la mano e avete organizzato una cosa bella grazie a tante persone che sono qui oggi. Questa iniziativa non è idea di una sola persona ma di tanti che hanno lavorato insieme. Un ringraziamento in primo luogo va alle maestre che si sono occupate del progetto. In tutto sono stati raccolti 1037 euro. Siete stati solidali e vi siete presi cura”.

Il professor Vittorio Raggi si è detto “orgoglioso di aver contribuito a questo progetto di pace e solidarietà” e ha ricordato ai bambini “di portare avanti la propria passione per l’ambiente e per la cura delle piante”.

La responsabile di zona della Cooperativa sociale Asad e responsabile della sezione Unicef di Umbertide, Monica Nanni, ha detto: “E’ stato un progetto portato avanti a più mani con i ragazzi della serra Orti Felici che hanno lavorato con i bambini e le maestre per raggiungere questo traguardo. Solo insieme si possono fare le cose. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Imparate le cose e portatele sempre nel cuore perché anche i successi piccoli vi faranno diventare grandi”.

“Basta poco a volte per raggiungere grandi risultati – ha affermato la professoressa Angela Monaldi, ambasciatrice di zona per l’Unicef e già dirigente del II Circolo “Di Vittorio” – Noi adulti abbiamo molto da imparare da voi bambini, se seguiamo il vostro esempio sicuramente ci sarà un mondo migliore. Il vostro lavoro è un atto di vicinanza a tutti i bambini dell’Ucraina che soffrono e anche dei piccoli di altre nazioni sconvolte dalla guerra”.

“L’emozione diventa grande quando si celebrano obiettivi come quello che avete raggiunto – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Alessandro Villarini – Andrete a donare una cifra che ha un valore simbolico enorme, destinata ai bambini ucraini che stanno soffrendo a causa della guerra. L’augurio che è questa vostra richiesta di pace arrivi nel cuore e nella mente di tutte quelle persone che in questo momento devono decidere se smettere o continuare la guerra. Un pensiero va alla maestra Guida Cecchetti Sciurpa che per anni è stata l’anima della locale sezione di Unicef e che sarebbe stata orgogliosa di quello che avete fatto”.

“E’ una bellissima festa e vi ringrazio per tutto quello che avete fatto, unendo la solidarietà con il rispetto per l’ambiente – ha detto Fausto Santeusanio, presidente provinciale di Unicef – Un grazie di vero cuore va a tutti voi per questa importante donazione volta a sostenere le azioni di Unicef. Avete compiuto un gesto molto importante e per questo sono riconoscente verso tutti voi per il grande impegno che avete profuso”.