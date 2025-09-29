Conchiglie vola a Barcellona: nuovo traguardo internazionale

Il corto umbro di Lazzaro e Neulichedl conquista HIFF

Dopo la première alla XVI edizione di CdCinema nel Cortile di Santa Cecilia a Città di Castello, il cortometraggio “Conchiglie” si prepara a una nuova proiezione internazionale. Il lavoro, firmato da Lavinia Lazzaro e Veronica Neulichedl, sarà presentato il 3 ottobre a Barcellona, durante l’HIFF – Love & Hope International Film Festival, nella sezione Auteur’s Cut, dalle 14:00 alle 16:00, in concorso per il premio Best Short Drama insieme a opere di registi emergenti e affermati provenienti da diversi Paesi.

Girato in soli quattro giorni tra la campagna umbra e il centro di Città di Castello, il film è stato realizzato senza finanziamenti, grazie al supporto di realtà locali, esercizi commerciali, location private e la collaborazione del comune. Nel cast, oltre a Lavinia Lazzaro come protagonista, si segnala la partecipazione di Jaele Fo. Un elemento distintivo del corto è la presenza di un’opera pittorica originale di Fabrizio Pruscini, affiancata dal contributo del Museo e polo scientifico Malakos, che ha fornito conchiglie da tutto il mondo.

Le registe esprimono entusiasmo per questo nuovo traguardo: “È un onore che il nostro corto venga proiettato a Barcellona, siamo molto emozionate. Speriamo che qualche casa di produzione possa interessarsi alla storia, così da realizzare un lungometraggio”, dichiarano Lazzaro e Neulichedl.

“Conchiglie” ha già ricevuto riconoscimenti significativi, tra cui il premio Miglior sceneggiatura per cortometraggio al Rome Prisma Film Awards 2024, festival quadrimestrale ospitato al Cinema Farnese di Campo de’ Fiori a Roma. La storia segue Amelia, donna segnata da un passato tormentato, che decide di crescere le figlie Sole e Flora nella quiete della campagna umbra, isolandole dalla società. La loro esistenza apparentemente perfetta cambia quando incontrano un contadino, il “Gront”, simbolo dei mostri che Amelia ha sempre cercato di tenere lontani dalla loro vita.

BARCELLONA: Proiezione Conchiglie – HIFF 2025

BARCELLONA: Proiezione Conchiglie – HIFF 2025

Giorno:

Venerdì 03 ottobre 2025

14:00

14:00

Luogo:

CineCiutat, Carrer de Sant Pau, 3, 08001 Barcellona, Spagna

Descrizione:

Proiezione internazionale del cortometraggio “Conchiglie”, scritto e diretto da Lavinia Lazzaro e Veronica Neulichedl. Il film concorre nella categoria Best Short Drama all’HIFF – Love & Hope International Film Festival. Presenti le registe e il cast, tra cui Lavinia Lazzaro e Jaele Fo. L’evento include discussione con il pubblico e approfondimento sulla realizzazione del corto tra la campagna umbra e Città di Castello.

Link Google Calendar:

