Città di Castello illumina il Natale con eventi e tradizione

Dal 29 novembre al 6 gennaio oltre cinquanta appuntamenti festivi

Dal 29 novembre al 6 gennaio Città di Castello si trasforma in un palcoscenico natalizio diffuso, con il centro storico vestito di luci, colori e atmosfere fiabesche. Oltre cinquanta eventi scandiranno le settimane delle festività, coinvolgendo piazze, vie e frazioni con spettacoli, mostre, concerti e iniziative pensate per famiglie, bambini e turisti.

L’apertura ufficiale è fissata per sabato 29 novembre: alle 16.30 Babbo Natale arriverà a bordo di un’auto d’epoca e inaugurerà la sua casa lungo corso Vittorio Emanuele, animata da laboratori fino al 24 dicembre. Alle 17.00 sarà inaugurata la XXIV Mostra Internazionale di Arte Presepiale con oltre 170 opere, mentre la Parata Walt Disney Christmas Edition porterà i personaggi più amati a sfilare per le vie cittadine. Alle 18.00 l’accensione dell’albero in piazza Matteotti e delle luminarie segnerà l’inizio ufficiale delle celebrazioni, accompagnate dal Christmas Bus e dalla pista di pattinaggio su ghiaccio di 250 metri quadrati in largo Goldoni.

Il calendario “Natale in città”, presentato dagli assessori Letizia Guerri e Michela Botteghi insieme al presidente del Consorzio Pro Centro Flavio Benni e al dirigente Emanuele Mattei, propone un mix di tradizione e novità. Tra gli appuntamenti più attesi: la discesa dei Babbi Natale in canoa il 25 dicembre, il Capodanno in piazza Matteotti e la Befana Volante dei Vigili del Fuoco il 6 gennaio. Non mancheranno mercatini, mostre d’arte, concerti e spettacoli teatrali, con eventi ospitati anche in location inedite come piazza delle Tabacchine, sede del villaggio di Babbo Natale dal 6 al 24 dicembre.

Le piazze saranno arricchite da moquette rossa, abeti e decorazioni scenografiche, con proiezioni luminose sulla facciata della cattedrale di piazza Gabriotti grazie alla collaborazione della Diocesi. La musica in filodiffusione accompagnerà i visitatori, mentre una nuova segnaletica guiderà alla scoperta delle attrazioni.

Il programma culturale include mostre di Paolo Camevari e Alessandro Bruschetti, la stagione di prosa con “Le volpi” e “L’Operetta Scugnizza”, oltre a iniziative per bambini come Nuvolo Kids e laboratori nei musei e nella Biblioteca Carducci. Il concerto sotto l’albero della Scuola comunale di musica Puccini il 20 dicembre sarà uno dei momenti simbolici.

Il presidente Benni ha sottolineato l’impegno degli operatori del centro storico e delle associazioni locali, sostenuti dalla Regione e dal Gal Alta Umbria, nel rendere la città accogliente e viva. Tra gli eventi segnalati: il concerto del Coro di Giammy (5 dicembre), la sfilata della banda di Lama e delle majorettes (6 dicembre), la caccia al mistero di Natale (7 dicembre), il concerto del Joy Garrison Quartet (8 dicembre), la parata della Fantomatik Orchestra (13 dicembre), le esibizioni sportive e di danza (14 e 20 dicembre) e il concerto itinerante della Filarmonica Puccini (21 dicembre).

Il cartellone completo e gli aggiornamenti saranno disponibili sul portale “Città di Castello Turismo”, sul sito del Comune e sui canali social istituzionali.

L’amministrazione comunale ha ribadito che l’obiettivo è offrire un Natale capace di unire comunità e visitatori, valorizzando arte, cultura e tradizione in un contesto immersivo e coinvolgente, come riporta il comunicato stampa di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.