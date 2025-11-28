Città di Castello accende il Natale con eventi e grandi attrazioni

Luminarie, presepi, parate e pista di ghiaccio fino all’Epifania

Il centro storico di Città di Castello si trasforma in un villaggio incantato per il Natale 2025, con un programma ricco di iniziative che accompagneranno cittadini e visitatori fino all’Epifania. L’accensione dell’albero in piazza Matteotti e delle luminarie segna l’avvio ufficiale delle festività, sabato 29 novembre, in una cornice che unisce tradizione, spettacolo e partecipazione.

La giornata inaugurale propone un cartellone fitto di appuntamenti. Alle 16.30 l’arrivo di Babbo Natale a bordo di un’auto d’epoca darà il via alle celebrazioni. La sua casa, allestita lungo corso Vittorio Emanuele, ospiterà animazioni e laboratori fino al 24 dicembre, diventando punto di riferimento per i più piccoli. Alle 17.00 sarà inaugurata la XXIV Mostra Internazionale di Arte Presepiale, con oltre 170 opere esposte nella cripta della cattedrale. La cerimonia vedrà la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, insieme ai rappresentanti dell’associazionismo locale.

Sempre alle 17.00 partirà la Parata Walt Disney Christmas Edition, con i personaggi più amati dai bambini che attraverseranno vie e piazze del centro storico. L’atmosfera festosa accompagnerà l’attesa dell’accensione dell’albero e delle luminarie alle 18.00, momento simbolico che illuminerà la città.

Alle 18.30 sarà inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio in largo Gildoni, un’area di oltre 250 metri che resterà aperta fino all’Epifania. In piazza Gabriotti, oltre alle luminarie, la facciata della cattedrale sarà impreziosita da proiezioni luminose, grazie alla collaborazione della Diocesi.

Il progetto “Natale in città” non si limita a decorazioni e spettacoli: l’intero centro storico è stato arricchito da moquette rossa agli ingressi delle attività, aree verdi con abeti e piante, scorci tematici e installazioni luminose. Una segnaletica speciale guiderà i visitatori tra le attrazioni, mentre la musica natalizia diffusa nelle vie renderà l’esperienza ancora più immersiva.

Il programma è pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età. Bambini, famiglie e turisti potranno vivere un percorso che unisce tradizione e innovazione, con spazi dedicati alla cultura, allo sport e al divertimento. La Mostra di Arte Presepiale, organizzata dall’Associazione Amici del Presepio “Gualtiero Angelini”, rappresenta un momento di grande valore artistico e spirituale, mentre la parata Disney e la pista di pattinaggio offrono occasioni di svago e socialità.

Il sindaco Luca Secondi e gli assessori comunali hanno sottolineato l’importanza di un cartellone che valorizza il centro storico e rafforza il senso di comunità. La presenza di istituzioni come la Regione Umbria, la Provincia di Perugia e la Prefettura testimonia la rilevanza dell’iniziativa, che si pone come punto di riferimento per l’intero territorio.

Il Natale a Città di Castello, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello – diventa così un’esperienza collettiva, capace di unire cittadini e visitatori in un clima di festa. Ogni dettaglio, dalle luminarie alle proiezioni, dalle attrazioni alle attività culturali, è stato pensato per rendere la città accogliente e suggestiva.

Il cartellone completo degli eventi sarà consultabile sul portale istituzionale Città di Castello Turismo, sul sito del Comune e sui canali social, con aggiornamenti costanti per accompagnare le festività fino al 6 gennaio.