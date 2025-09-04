Cinema e musica, Umbertide e Città di Castello brillano

Tamhane e Wilkins, ospiti d’eccezione in Altotevere

UMBERTIDE – L’Altotevere si conferma palcoscenico di rilievo per la cultura internazionale, con due appuntamenti di grande prestigio che hanno unito cinema, musica e valorizzazione del territorio, come da comunicato stampa diffuso da Filippo Costantini – Mg2 comunicazione. A pochi giorni di distanza, Umbertide e Città di Castello hanno accolto due protagonisti della scena artistica globale: il regista indiano Chaitanya Tamhane e il sassofonista statunitense Immanuel Wilkins.

Il primo evento si terrà mercoledì 10 settembre alle 18.30, presso il MiniMetropolis di Umbertide, in Piattaforma. Ospite d’onore sarà Chaitanya Tamhane, regista indipendente di Mumbai, attualmente in residenza artistica a Civitella Ranieri, luogo sempre più centrale nella scena creativa internazionale. Tamhane è conosciuto per il film “Court”, con cui ha vinto nel 2014 il Leone del Futuro e il Premio Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. Il suo secondo lavoro, “The Disciple”, è stato premiato nel 2020 per la Migliore Sceneggiatura e con il Premio FIPRESCI, confermando il suo talento visionario e raffinato. Dopo l’incontro con il regista, alle 20.30, la serata continuerà in chiave musicale con il djset Awara Sound, dedicato alle sonorità funky, disco e rock & roll indiane, per un’esperienza immersiva tra immagini e ritmi dal mondo. Questo appuntamento segna l’apertura della nuova stagione del MiniMetropolis, in attesa del completamento dei lavori nella storica sede cinematografica. Il progetto è curato da Anonima Impresa Sociale, in collaborazione con Effetto Cinema e Civitella Ranieri Foundation, a testimonianza di una sinergia che guarda oltre i confini locali per promuovere cultura di qualità.

A precedere l’evento di Umbertide, sabato scorso Città di Castello ha ospitato un’altra serata memorabile. Nella storica Tipografia Grifani Donati, l’incontro tra la musica jazz e l’arte della stampa ha dato vita a una performance unica: protagonista Immanuel Wilkins, tra i più promettenti talenti della scena jazz mondiale. Wilkins, fresco di sold out al Teatro Morlacchi di Perugia durante Umbria Jazz e premiato nel 2023 dalla rivista DownBeat come Miglior sassofonista contralto e Miglior compositore emergente, ha portato le sue note tra le antiche macchine da stampa, creando un connubio potente tra modernità e tradizione. L’evento, realizzato in collaborazione con Caratteri dal 1799 e Civitella Ranieri, fa parte della rassegna multidisciplinare Lanterna Magica Vol. 2, ideata da Effetto Cinema e sostenuta dai Fondi PR – FESR 2021-2027 (Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4). Un bando dedicato al supporto di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo, che dimostra quanto la cultura possa essere anche motore economico e sociale.

Altotevere diventa così un polo attrattivo per artisti e pubblico, anche grazie alla visione e alla collaborazione tra enti, associazioni e realtà locali, Umbertide e Città di Castello diventano protagoniste nella scena culturale contemporanea, offrendo contenuti di qualità e coinvolgimento per tutta la comunità.

“Queste iniziative sono il frutto di una triangolazione virtuosa tra Anonima Impresa Sociale, Effetto Cinema e Civitella Ranieri – commentano gli organizzatori – che ha reso possibile l’incontro tra creatività, innovazione e valorizzazione del territorio”.