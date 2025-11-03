Casting per nuovo film, workshop gratuito: si cercano talenti

3 Novembre 2025 Cinema, Città di Castello, Eventi, San Giustino, Ultime notizie, Umbertide 0
Casting per nuovo film, workshop gratuito: si cercano talenti

Una opportunità per giovani tra cinema e formazione 

Un’opportunità speciale si presenta per ragazzi e ragazze tra i 14 e i 35 anni appassionati di cinema. Dal 17 al 19 novembre, a Città di Castello, Umbertide e San Giustino, Whiterose Pictures lancia un casting per un nuovo progetto cinematografico firmato dai registi Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini.

Le giornate dedicate al casting si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie, Informagiovani e la Sala Consiliare Comunale, offrendo una selezione aperta sia a chi sogna di stare davanti alla macchina da presa, sia a chi desidera scoprirne i segreti tecnici. Non è richiesta esperienza: bastano curiosità, passione e voglia di mettersi in gioco, come riporta il comunicato di Whiterose Pictures.

Casting per nuovo film, workshop gratuito: si cercano talenti  Casting per nuovo film, workshop gratuito: si cercano talenti

I candidati selezionati parteciperanno a un workshop gratuito di 8 lezioni e vivranno l’esperienza emozionante di un vero set cinematografico—un percorso che culmina con il rilascio di un attestato ufficiale di frequenza, valido anche come primo riconoscimento nel settore.

Durante il casting si svolgerà un incontro conoscitivo, verranno scattate foto e registrati brevi video.
Gli aspiranti attori potranno recitare un testo a scelta, valorizzando la propria creatività personale.

Tutte le opportunità si svolgono nel rispetto della privacy e, per i minori, sarà necessario presentare la dovuta liberatoria firmata dai genitori. Prenotazione obbligatoria al numero 334 128 5124 o via mail a info@whiterosepictures.it

Il progetto, co-finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili, coinvolge più amministrazioni locali e intende valorizzare i giovani e la loro energia creativa, offrendo una vera esperienza lavorativa e di formazione in un settore in continua evoluzione.

Per informazioni o chiarimenti: chiamare tel. + | @.

I nostri video

La rassegna stampa video del 3 novembre 2025
La rassegna stampa video del 3 novembre 2025
Droga nascosta in garage, arrestato cinquantasettenne a Catania
Il telegiornale dell'Umbria del 31 ottobre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 31 ottobre 2025
Rassegna Stampa del 31 ottobre 2025
Rassegna Stampa del 31 ottobre 2025
Arrestati due giovani albanesi sequestrato oltre un chilo di cocaina e crack
Riapre la Basilica di Norcia Dopo 9 anni da sisma del Centro Italia
Ognissanti, 25 milioni di spostamenti traffico intenso e appello alla prudenza
Somma Vesuviana, terrore al distributore ex aggredisce la donna con un coltello, arrestato 49enne
Nuovo corso di guida sicura per 33 militari delle Fiamme Gialle
Ricerca Spallanzani, nuovo polo dei laboratori in arrivo
Digitalians alla Camera di Commercio belgo italiana
Passaggio della Mazza Rettorale all’Università degli Studi di Perugia
Coppa: un rigore “tradisce” il Perugia. Gubbio-Ternana, derby al calor bianco
Aggredisce l’ex compagna con una pietra, arrestato a Catania
Paura a Somma Vesuviana, donna aggredita dall’ex
Traffico intenso per Ognissanti, 25 milioni di spostamenti
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*