Casting per nuovo film, workshop gratuito: si cercano talenti

Una opportunità per giovani tra cinema e formazione

Un’opportunità speciale si presenta per ragazzi e ragazze tra i 14 e i 35 anni appassionati di cinema. Dal 17 al 19 novembre, a Città di Castello, Umbertide e San Giustino, Whiterose Pictures lancia un casting per un nuovo progetto cinematografico firmato dai registi Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini.

Le giornate dedicate al casting si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie, Informagiovani e la Sala Consiliare Comunale, offrendo una selezione aperta sia a chi sogna di stare davanti alla macchina da presa, sia a chi desidera scoprirne i segreti tecnici. Non è richiesta esperienza: bastano curiosità, passione e voglia di mettersi in gioco, come riporta il comunicato di Whiterose Pictures.





I candidati selezionati parteciperanno a un workshop gratuito di 8 lezioni e vivranno l’esperienza emozionante di un vero set cinematografico—un percorso che culmina con il rilascio di un attestato ufficiale di frequenza, valido anche come primo riconoscimento nel settore.

Durante il casting si svolgerà un incontro conoscitivo, verranno scattate foto e registrati brevi video.

Gli aspiranti attori potranno recitare un testo a scelta, valorizzando la propria creatività personale.

Tutte le opportunità si svolgono nel rispetto della privacy e, per i minori, sarà necessario presentare la dovuta liberatoria firmata dai genitori. Prenotazione obbligatoria al numero 334 128 5124 o via mail a info@whiterosepictures.it

Il progetto, co-finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili, coinvolge più amministrazioni locali e intende valorizzare i giovani e la loro energia creativa, offrendo una vera esperienza lavorativa e di formazione in un settore in continua evoluzione.