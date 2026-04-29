Scuola Anna Frank, gli alunni visitano le sedi istituzionali

29 Aprile 2026 Istituzioni, Istruzione, Ultime notizie, Umbertide 0
Scuola Anna Frank, gli alunni visitano le sedi istituzionali

 Le classi del plesso di Verna esplorano il centro umbertidese 

Umbertide, 29 04 2026 – La recente riapertura della scuola primaria “Anna Frank” di Verna continua a generare entusiasmo nella comunità scolastica. A pochi giorni dal ritorno negli spazi rinnovati, le classi prima e quinta hanno vissuto una mattinata dedicata alla scoperta delle istituzioni cittadine, con una visita al Municipio e alla biblioteca comunale. Un’esperienza che ha unito apprendimento, partecipazione e senso di appartenenza.

L’iniziativa rientra nei progetti di educazione civica sviluppati dall’istituto, che dal 1° settembre 2022 adotta il modello “Senza Zaino”, fondato su responsabilità, ospitalità e comunità. La scelta di portare gli alunni nei luoghi simbolo della vita pubblica rafforza il legame tra scuola, famiglie e territorio, trasformando i principi costituzionali in esperienze concrete.

Gli studenti della classe quinta sono stati accolti dal Sindaco Luca Carizia e dalla Presidente del Consiglio Comunale Giovanna Monni, che li hanno guidati attraverso le sale storiche del Palazzo di Piazza Matteotti. Il dialogo con i ragazzi è stato diretto e vivace, ricco di domande e curiosità che hanno toccato sia il funzionamento dell’Ente sia aspetti della vita quotidiana della città.

Durante l’incontro, il Sindaco ha chiesto agli alunni impressioni e sensazioni sulla nuova scuola. Le risposte, spontanee e entusiaste, hanno confermato quanto il rientro negli ambienti rinnovati sia stato vissuto come un momento importante, capace di restituire normalità e motivazione. La visita ha permesso ai bambini di osservare da vicino il ruolo delle istituzioni, comprendendo come decisioni e servizi pubblici incidano sulla vita della comunità. Un passaggio significativo per sviluppare consapevolezza civica e senso di partecipazione.

La classe prima ha invece raggiunto la biblioteca comunale di Piazza Carlo Marx, dove ha partecipato a un’attività di lettura ad alta voce nell’ambito del progetto del Secondo Circolo “Giuseppe Di Vittorio”, inserito nella Rete Umbra – Lettura ad Alta Voce. Un momento pensato per avvicinare i più piccoli al piacere dei libri, stimolando ascolto, immaginazione e relazione.

La giornata ha confermato il valore della collaborazione tra scuola e Amministrazione comunale. L’uscita didattica, semplice nella forma ma ricca di significato, ha mostrato come la crescita dei più giovani passi anche attraverso esperienze condivise, capaci di unire luoghi, persone e istituzioni. Un percorso che rafforza il senso di comunità e che accompagna gli alunni nel loro cammino educativo, dentro e fuori la scuola, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci, Comune di Umbertide.

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