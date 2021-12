150 anni dalla nascita Elmo Palazzi emissione francobollo commemorativo

150 anni dalla nascita di Elmo Palazzi, il 23 dicembre la celebrazione con l’emissione del francobollo commemorativo

Domani, giovedì 23 dicembre, l’anniversario dei 150 anni dalla nascita di Elmo Palazzi sarà celebrato a partire dalle ore 10.30 presso l’Asp Giovanni Ottavio Bufalini con la presentazione da parte del Circolo Culturale Luigi Angelini del francobollo commemorativo che sarà emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Fonte: Comune di Città di Castello

Nell’occasione Poste Italiane metterà a disposizione dei cittadini l’annullo filatelico speciale dedicato a Palazzi nell’ufficio mobile che sarà allestito nella sede dell’istituto di formazione in via San Bartolomeo. Insieme a Luigi Chieli, presidente del Circolo Culturale Luigi Angelini, all’iniziativa interverranno la sottosegretaria allo Sviluppo Economico Anna Ascani, il sindaco Luca Secondi, il presidente del centro di istruzione e formazione Stefano Briganti, l’onorevole Walter Verini, la coordinatrice regionale dell’International Council of Museums Italia Vittoria Garibaldi e Giacomo Pirazzoli in rappresentanza della famiglia dell’artista.

L’iniziativa pubblica, che sarà conclusa da una conviviale curata dagli studenti del corso di ristorazione dell’istituto, si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid-19 e potrà essere seguita in diretta Facebook sulla pagina dell’Asp Giovanni Ottavio Bufalini.