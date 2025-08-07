Volley Altotevere, Neri: “Ora il salto di qualità”

Organizzazione da top club, anche da “Superlega”

Piena fiducia nello staff sanitario della ErmGroup Volley Altotevere. Dopo l’ottimo lavoro degli ultimi anni, la dirigenza biancazzurra, conferma anche per la stagione 2025/2026 la guida del dott. Gianluca Neri, medico chirurgo osteopata, esperto in agopuntura, medicina tradizionale cinese e ossigeno-ozonoterapia. La figura è legata al club da un rapporto profondo, Neri è stato tra i soci fondatori della Pallavolo San Giustino nel 2018, oggi divenuta Volley Altotevere.

“Ricordo ancora quando Goran Maric venne a trovarmi per parlarmi del progetto. È stato Claudio Bigi, poi, a dargli concretezza con uno straordinario lavoro”, racconta il medico.

Negli anni la società è cresciuta, dentro e fuori dal campo, diventando un punto di riferimento nazionale.

“Siamo organizzati come un club di vertice – continua Neri – e non avremmo problemi ad affrontare la Superlega. La nostra forza è l’equilibrio tra alta professionalità e forti legami umani. Questo rende l’ambiente ideale per i giocatori, che spesso tornano volentieri”.

Sotto il profilo medico, lo staff guidato da Neri può contare su un team giovane e competente.

“Medici e fisioterapisti altamente preparati, operiamo in piena autonomia senza doverci appoggiare a strutture esterne. Un servizio di qualità che si riflette nei risultati, come nel caso di Marzolla, che quest’anno sarà un punto di forza”.

Accanto a Neri lavorano i dottori Enrico Sediari e Nicola Cesarotti, con quest’ultimo dedicato in particolare al settore giovanile, fondamentale anche la sinergia con la preparazione atletica, curata da Davide Marra e Mirko Monaldi. Una novità, a breve, l’inaugurazione di una palestra interna al palazzetto di San Giustino, che sarà un ulteriore valore aggiunto per l’intera società.

In vista della nuova stagione, Neri si mostra fiducioso: “L’obiettivo è crescere ancora. La squadra è stata rinforzata, e dalle prime visite ho notato un netto miglioramento fisico. Penso ad esempio ad Alpini, che mi ha davvero impressionato”. Con basi solide, uno staff affiatato e un progetto chiaro, il Volley Altotevere guarda avanti con ambizione.