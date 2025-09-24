Villaggio delle Zucche, torna l'autunno a misura di famiglia

A Città di Castello, dal 28 settembre attrazioni e natura.

Torna con un salto di qualità l’appuntamento autunnale dedicato alle famiglie. Da domenica 28 settembre a domenica 2 novembre, nella località di Vingone, riapre il “Villaggio delle Zucche”, l’unico parco a tema di questo genere in Umbria per il 2025. L’evento, che gode del patrocinio dei Comuni di Città di Castello e San Giustino, trasformerà un’area di 10.000 metri quadrati in un luogo magico ispirato alla campagna e ai suoi ritmi.

Fulcro della kermesse è la celebrazione del simbolo della stagione, con oltre mille zucche in mostra e installazioni realizzate con materiali naturali. Nei weekend, dalle 14 alle 19 il sabato e dalle 10 alle 19 la domenica, il villaggio prenderà vita con un ricco programma: spettacoli di arte di strada, musica, giochi tradizionali e un’area food. Cuore dell’offerta sono i laboratori creativi, organizzati in collaborazione con il Museo Malakos, pensati per far divertire grandi e piccini. Nei giorni feriali, la struttura sarà riservata alle visite scolastiche, con attività didattiche dedicate.

Gli assessori alla Cultura Michela Botteghi (Città di Castello) e Loretta Zazzi (San Giustino) evidenziano il valore culturale e sociale dell’iniziativa. “È un’occasione per riscoprire le nostre tradizioni in modo gioioso – affermano – e un bell’esempio di collaborazione tra istituzioni e privato per la comunità”. Matteo Pellegrini, presidente dell’associazione Fuori di Zucca, rimarca l’impegno profuso per questa edizione: “Abbiamo investito per migliorare l’esperienza, confermando la volontà di offrire un divertimento semplice e genuino in un contesto naturale e sostenibile”. Per il programma dettagliato, le informazioni sono disponibili sui canali social dell’organizzazione.