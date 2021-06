Umbria Paradiso di Dante inaugurazione cerchio al Parco del Monte Cucco

Inaugurazione del 1° Cerchio di Umbria Paradiso di Dante, sulle tracce del sommo poeta al Parco del Monte Cucco

Nell’ambito delle celebrazioni per il 700° dalla scomparsa di Dante Alighieri, l’Associazione Operatori del Parco del Monte Cucco ha attivato il progetto Umbria Paradiso di Dante, per la valorizzazione di tutto il patrimonio spirituale, artistico, storico, naturalistico afferente al Pater Patriae, presente nella Regione.

© Protetto da Copyright DMCA

Si è creata una rete fra tutti i Comuni che presentano attinenze al tema Dante e Divina Commedia: Acquasparta, Assisi, Basta Umbra, Bevagna, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Città della Pieve, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Montefalco, Norcia, Nocera umbra, Orvieto, Pietralunga, Preci, Perugia, Spoleto, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Terni, Tuoro sul Trasimeno, Torgiano, Todi e Valfabbrica.

Tutto è nato – afferma la Presidente dell’Associazione Operatori del Parco del monte Cucco, ideatrice e coordinatrice del progetto, Francesca Fantozzi – dall’idea di valorizzare il fiume Chiascio, descritto come un magnifico affresco, da Dante nel canto XI del Paradiso. Poi estendere l’itinerario a tutta l’Umbria è stato una naturale sviluppo. Dopo un lungo lavoro di ricerca e progettazione siamo giunti al momento di proporre agli appassionati del Sommo Poeta un avvincente itinerario che coglie diversi aspetti dal culturale allo spirituale, dallo storico al naturalistico, e non ultimo all’enogastronomico, le citazioni al vino, all’olio e al cibo sono infatti frequenti nella Divina Commedia.

Il progetto prevede che siano creati 12 “Cerchi” di cammini fra i Comuni aderenti, ed eventi sul tema “Divina Commedia e Dante”, il primo dei quali sarà inaugurato il 18 giugno alle 15 a Fossato di Vico, si snoderà per tutto il territorio nei giorni successivi, con visite sul tema, a Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Abbazia di Fonte Avellana, fino alla domenica 20 dove si concluderà a Costacciaro. (come da programma allegato).

L’idea del Cammino strutturato “a cerchi” è una novità per consentire ai VianDanti di scoprire ed assaporare i territori con più calma rispetto ai normali cammini, che prevedono solo un passaggio veloce senza godere delle peculiarità locali. Ogni area offre infatti diverse peculiarità che la rendono speciale, è nostra intenzione valorizzare queste tipicità, pur presentando il contesto come un unicum regionale per creare un’offerta che soddisfi le diverse esigenze di tutti.

Offerta che sarà presto on line grazie alla collaborazione della Società Identità Terra, che collabora alla realizzazione del progetto, grazie ai suoi servizi di comunicazione e tour operator. I cerchi saranno infatti percorribili in diversi modi, a piedi, a cavallo, in bicicletta, o in auto.

L’Umbria è al momento la prima e l’unica Regione ad aver proposto un compendio di tutto il patrimonio dantesco presente all’interno del suo territorio. La Regione dell’Umbria ha concesso il patrocinio.

Il progetto si svilupperà in molti ambiti e già si sono attivate collaborazioni e scambi con altre Regioni, la Toscana con la partecipazione di Riccardo Starnotti, l’ormai celebre “guida turistica esperto del meraviglioso mondo dantesco”, che accompagnerà con le sue interessanti spiegazioni, l’itinerario del 1 Cerchio, con la Calabria con l’Associazione Museo della Scuola I Care, di Siderno (RC), che ha ideato e concesso l’uso della Carta di Dantità come credenziale del Cammino Umbro, con l’Emilia Romagna, il Presidente del Cammino Ravenna Firenze, Oliviero Resta, sarà presente all’inaugurazione il 18 giugno.

Durante la serata di inaugurazione di beneficenza, saranno presentati, la collaborazione con Airc, e con le aziende che hanno accettato di fare da partner all’iniziativa, Cantine Lungarotti con un Vino, Oleificio Marfuga con un Olio, Birra Flea con le sue etichette dedicate al mondo di Federico II di Svevia, l’Azienda Agraria Casale la Fornace con la sua pasta biologica.

Si ringraziano per la collaborazione l’Associazione Tramontana, e le numerose Associazioni che hanno creato un ricco calendario eventi estivi.

Per info: Francesca Fantozzi 3397658655

Il programma prevede escursioni e visite

Venerdì 18 giugno 2021: ore 15.00

Fossato di Vico, taglio del nastro alla presenza delle autorità.

Visita all’ANTIQUARIUM, commento di Riccardo Starnotti, ai frammenti trecenteschi della Divina Commedia.

Spostamento a Gualdo Tadino. Visita alla Rocca Flea.

Focus di Federico II e Costanza d’Altavilla.

Inaugurazione della mostra: Gualdo Tadino e Dante nella ceramica a lustro. In esposizione opere di Alfredo Santarelli con scene della Divina Commedia. A cura Catia Monacelli e Mario Becchetti.

Spostamento a Gubbio

Benvenuto e benedizione di Don Fausto Panfili nella Basilica di San Francesco.

Focus su: San Francesco, Canto XI Paradiso, Sant’Ubaldo, Oderisi da Gubbio, Canto XI purgatorio,

Cante Gabrielli, commenti di Riccardo Starnotti e Anna Buoninsegni Sartori.

Visita alla Chiesa di San Francesco e alla Biblioteca Sperelliana, documenti relativi alla divina Commedia.

Ore 21: Cena di beneficenza x Airc partner del progetto. Presentazione del 1 cerchio del Cammino di “Umbria paradiso di Dante” e dei prodotti che sono partner dell’iniziativa: Vino Lungarotti, Olio Marfuga, Birra Flea, che hanno dedicato un’etichetta delle loro eccellenze, alla manifestazione.

Sabato 19 giugno 2021: ore 9.00

Abbazia di Santa Croce di Fonte Avellana, benvenuto e benedizione del Priore Padre Gianni Giacomelli, visita guidata del Monastero, focus sul canto XXI Paradiso, San Pier Damiani, Commento Riccardo Starnotti.

Cammino fino a Sitria, visita Abbazia, trasferimento in navetta all’Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli, Pausa ristoro e focus su Dante Templare, commento di Riccardo Starnotti.

Ritorno a Isola Fossara con navetta. Ripresa del cammino fino a Scheggia.

Cena a base di prodotti tipici. Serata su temi Danteschi.

Domenica 20 giugno 2021: ore 9.00

Scheggia: visita della Torre civica

Cammino da Scheggia a Costacciaro.

Visita del Palazzo Ducale dei Montefeltro e Focus su Nallo de Guelfoni, e sui Duchi del Montefeltro.

Visita alla sede degli Uomini Originari di Costacciaro, osservazione e commento degli antichi contratti di acquisto del XIII Secolo. Commenti a cura del prof. Euro Puletti e di Riccardo Starnotti.

Pranzo a base di prodotti tipici.

Per tutte le informazioni telefonare a: 339 7658655 (anche WhatsApp)