Sogepu assume: due bandi per profili tecnico-amministrativi

Selezioni aperte a maggio per assunzioni a tempo indeterminato
Sogepu prosegue nel rafforzamento del proprio organico con la pubblicazione di due nuovi bandi di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Le procedure riguardano un posto da responsabile tecnico-amministrativo di impianto (livello A2 del CCNL servizi ambientali, area tecnica e amministrativa) e un posto da addetto tecnico-amministrativo (livello B2 del medesimo contratto). Entrambe le figure saranno impiegate con orario full time di 38 ore settimanali.
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Per il profilo di addetto tecnico-amministrativo il termine è fissato all’8 maggio 2026, mentre per il ruolo di responsabile tecnico-amministrativo di impianto la scadenza è il 18 maggio 2026.
Tutti i dettagli relativi ai requisiti e alle modalità di partecipazione sono disponibili sul portale aziendale nella sezione dedicata agli avvisi di selezione. Le graduatorie finali avranno una validità di 24 mesi dalla loro approvazione e potranno essere utilizzate per eventuali ulteriori esigenze assunzionali dell’azienda.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di potenziamento organizzativo della società, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza operativa e qualità nei servizi ambientali sul territorio.
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