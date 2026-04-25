Parcheggi gratuiti rafforzati a Città di Castello svolta bis

Nuovi stalli e piano sosta ridisegnano mobilità urbana area x

La strategia sui parcheggi gratuiti attorno al centro storico di Città di Castello si consolida e si amplia con nuovi interventi e una visione strutturata della mobilità urbana. Il tema è stato al centro del confronto in consiglio comunale, dove il sindaco Luca Secondi ha fornito chiarimenti puntuali in risposta a un’interrogazione consiliare, delineando numeri, obiettivi e sviluppi futuri.

Un sistema di sosta tra i più estesi in Italia

Il quadro delineato dall’amministrazione evidenzia una disponibilità di stalli gratuiti considerata tra le più elevate a livello nazionale per città di dimensioni analoghe. Migliaia di posti auto senza tariffa gravitano attorno alle mura urbiche, a fronte di una quota contenuta di circa 200 stalli a pagamento.

Un equilibrio che punta a favorire l’accessibilità al centro storico senza gravare sui cittadini e sulle attività economiche. Il sistema, nel tempo, è stato progressivamente ampliato con interventi mirati, inseriti in una pianificazione più ampia della mobilità cittadina.

L’ex scuola Garibaldi diventa nodo strategico

Elemento centrale della trasformazione è il parcheggio realizzato nell’area dell’ex scuola Garibaldi. Qui un’area precedentemente segnata da condizioni di degrado è stata recuperata e resa funzionale, con la creazione di 92 posti auto gratuiti, inclusi due riservati a persone con disabilità.

Il sito, un tempo a pagamento, è stato completamente ripensato. L’intervento ha previsto una sistemazione provvisoria con materiale stabilizzato, scelta tecnica legata ai futuri sviluppi urbanistici dell’area connessi al progetto di piazza Burri. Una decisione che evita investimenti strutturali definitivi in attesa della ridefinizione complessiva dello spazio.

Collegamento con ZTL e richieste del commercio

Il potenziamento dei parcheggi si inserisce anche nel dialogo con le categorie economiche. L’apertura del nuovo spazio di sosta è stata infatti collegata alle richieste avanzate dalle associazioni dei commercianti, che avevano sollecitato un rafforzamento delle aree di parcheggio prima dell’attivazione dei varchi elettronici per il controllo della ZTL.

In questo contesto, l’intervento sull’ex scuola Garibaldi si affianca al raddoppio del parcheggio Collesi, dove una prima quota di posti è già disponibile mentre ulteriori stalli sono in fase di completamento.

Interventi tecnici e miglioramenti in corso

L’area del nuovo parcheggio è già operativa, con il perimetro interno destinato alla sosta gratuita e il parcometro disattivato. A breve sono previsti ulteriori interventi di miglioramento, tra cui il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la realizzazione di una piattaforma dedicata agli stalli riservati.

Si tratta di azioni mirate a garantire maggiore sicurezza e fruibilità, rafforzando il ruolo del parcheggio come infrastruttura stabile al servizio della città.

Un modello orientato all’accessibilità

L’indirizzo politico-amministrativo punta a consolidare un modello di mobilità basato sull’accesso facilitato al centro storico. L’ampia disponibilità di parcheggi gratuiti rappresenta un elemento distintivo, capace di sostenere la vitalità urbana e commerciale.

Nel confronto consiliare è stato ribadito come questa dotazione costituisca un unicum nel panorama nazionale, con una distribuzione capillare che consente di raggiungere facilmente il cuore cittadino senza costi per la sosta.

Il percorso prosegue con ulteriori interventi già programmati, in una logica di integrazione tra riqualificazione urbana, servizi e sostenibilità della mobilità.