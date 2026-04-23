Carabiniere fuori servizio salva anziana donna da caduta mortale

Intervento tempestivo evita tragedia a Citerna in provincia di Perugia

Il gesto che ha fatto la differenza

Nel territorio di Citerna, in provincia di Perugia, un episodio straordinario ha dimostrato ancora una volta come il senso del dovere trascenda i confini dell’orario lavorativo. Un militare dell’Arma, fuori servizio e al volante della propria autovettura, si è trovato casualmente di fronte a una situazione di gravissimo pericolo. Una donna ultranovantenne, nel tentativo di recuperare indumenti dal balcone della propria abitazione, ha perso l’equilibrio precipitando su una superficie inclinata sottostante.

La signora, completamente disorientata, si ritrovava su una tettoia larga circa due metri, sospesa a un’altezza tra i sei e i sette metri dal suolo. Le sue condizioni erano critiche: confusa e terrorizzata, tentava disperatamente di aggrapparsi alla parete per non scivolare nel vuoto assoluto. La velocità con cui il carabiniere ha percepito il pericolo e deciso di intervenire è stata determinante.

L’accesso risolutivo all’appartamento

Il militare ha immediatamente raggiunto lo stabile e ha risalito velocemente le scale fino al secondo piano. Una fortunata coincidenza lo ha aiutato: le chiavi erano ancora inserite nella porta dell’appartamento dove la donna vive in solitudine, mentre altri familiari occupano gli spazi sottostanti dello stesso edificio. Questa circostanza ha permesso al carabiniere di accedere istantaneamente all’interno senza dover attendere ulteriormente.

Il soccorso rapido e consapevole

Giunto al balcone, il militare ha dapprima rassicurato l’anziana con parole calme, cercando di ridurre il panico che inevitabilmente l’aveva invasa. Successivamente, con movimento sicuro e determinato, l’ha afferrata saldamente e l’ha riportata all’interno della propria abitazione, mettendola definitivamente in sicurezza. Solo dopo aver risolto completamente la situazione di pericolo imminente, il carabiniere ha allertato i soccorsi, contattando il personale sanitario del 118 e una pattuglia dell’Arma in servizio.

L’esito positivo e la valutazione medica

Gli operatori sanitari hanno raggiunto prontamente il luogo e hanno effettuato una visita clinica approfondita alla donna. Fortunatamente, gli esiti sono stati incoraggianti: la signora presentava soltanto lievi escoriazioni, lesioni di carattere superficiale trattate direttamente sul posto. Non è stato necessario alcun ricovero ospedaliero, una conclusione estremamente positiva considerando la gravità della caduta iniziale e l’età avanzata della vittima.

Le testimonianze e la ricostruzione

I carabinieri intervenuti successivamente hanno raccolto dichiarazioni da alcuni testimoni presenti in zona. Questi ultimi hanno riferito di non essersi accorti dell’accaduto durante la fase iniziale, ma di aver assistito personalmente all’azione risolutiva messa in atto dal militare, confermando così la prontezza e l’efficacia del suo intervento.

Il significato dell’episodio

Questo episodio rappresenta un’ulteriore conferma del valore intrinseco che caratterizza i Carabinieri italiani. L’elevato senso del dovere, la capacità operativa dimostrata anche in circostanze impreviste, il coraggio manifestato senza esitazioni e lo spirito genuino di servizio verso la comunità emergono chiaramente da questa vicenda. Il fatto che il militare si sia trovato fuori dall’orario di servizio rende ancora più significativo il suo gesto, evidenziando come la dedizione all’incolumità altrui rappresenti una caratteristica profonda della preparazione ricevuta. La tutela della sicurezza e della protezione dei cittadini, in particolare dei più vulnerabili e fragili, continua ad essere il fondamento su cui si costruisce la fiducia istituzionale nella popolazione.