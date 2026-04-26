Altotevere, Bartolini dopo il 3-2 a Belluno: “La partita che sognavamo”

26 Aprile 2026 Alto Tevere, Sport, Ultime notizie 0
Altotevere, Bartolini dopo il 3-2 a Belluno: “La partita che sognavamo”

Il tecnico biancazzurro si complimenta con i suoi giocatori per la prestazione

Anche se la qualificazione alla finale dei play-off della Serie A3 Credem Banca si deciderà venerdì 1° maggio al VHV Arena, dove servirà un’altra vittoria, non c’è dubbio che il 3-2 inflitto al Belluno abbia costituito già ora per la ErmGroup Altotevere una sorta di “ciliegina sulla torta” alla migliore stagione in assoluto disputata finora in questa categoria. Tantopiù che la prima agognata affermazione di sempre nei confronti della compagine veneta è maturata al termine di 2 ore e 34 minuti intensi e di alto livello, davanti agli 800 spettatori che avevano occupato gli spalti del palasport di San Giustino e che hanno vissuto un’autentica festa di sport all’insegna del fair play.

“E’ stata una partita come la sognavamo, come la volevamo e come l’abbiamo realizzata – ha commentato il tecnico biancazzurro Marco Bartolini –. Sapevamo che Belluno è una squadra che non muore mai e ha fatto vedere che, nonostante perdesse 0-2, è stata capace di riorganizzarsi al meglio, ma noi siamo stati bravi nel sopportarli e nel quinto set abbiamo dominato. Peccato per quanto avvenuto nella frazione precedente: eravamo partiti molto bene, poi loro si sono rifatti sotto, noi siamo stati un tantino spreconi e abbiamo avuto fretta qualche volta di concludere, però anche dall’altra parte della rete c’era tanta qualità, quindi complimenti ai ragazzi. Era tanto che inseguivamo questo acuto in casa che ci ha fatto felici”. E in vista del ritorno, una raccomandazione importante da parte del coach: “Adesso dobbiamo azzerare tutto quanto, recuperare le energie e andare a Belluno sapendo che ci attende un’altra finale, che dobbiamo giocare la nostra pallavolo e che qualche volta dobbiamo essere più lucidi: la lucidità in queste partite fa la differenza”.

Niccolò Cappelletti, Mvp del match, ha detto ampiamente la sua in battuta: “E’ stata una partita super-emozionante – così l’ha definita lo schiacciatore perugino – e riportarla a casa è stato stupendo dopo che in passato contro Belluno non era andata proprio come desideravamo. Siamo contenti, ma ora dobbiamo rimanere con i piedi per terra: ci attende una gara 2 alquanto tosta in casa loro, anche se abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per poter fare bene. Personalmente, sto trovando molti stimoli in questi play-off e metto a frutto quanto imparato in carriera: l’esperienza diventa il mio valore aggiunto in partita”.

Chiusura con il centrale Augusto Quarta“E’ stata un’impresa, basta leggere i parziali, che evidenziano set tutti tirati. Rimane il rimpianto per il quarto, nel quale siamo un po’ crollati, né comunque era scontato il fatto che al tie-break ricominciassimo a giocare la nostra pallavolo; il merito che abbiamo avuto è stato pertanto quello di aver ripreso in mano la partita e di averla vinta. Non abbiamo ancora fatto niente, perché dobbiamo ripeterci a Belluno, quindi in settimana ci saranno da sistemare alcune cose: occorrerà guardare con attenzione il video e dare il massimo sul campo per realizzare il sogno della finale”.

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