Città di Castello lancia Only Wine tra arte e cultura

Il borgo celebra la kermesse tra Città di Castello e musica

Città di Castello, 24 aprile 2026 – La scena enologica nazionale converge verso l’Alta Valle del Tevere per la XIII edizione di un salone ormai iconico. Dal 25 al 27 aprile 2026, il settore del vino diventa il baricentro di un’offerta multidisciplinare che trasforma l’intero perimetro urbano in un palcoscenico vibrante. La mostra mercato, ospitata nei prestigiosi giardini di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, presenta il format diffuso “Extra Wine”invadendo piazze e vicoli, integrando le eccellenze dei piccoli produttori indipendenti con un programma culturale di altissimo profilo. L’obiettivo istituzionale è posizionare la località come capitale della qualità, dove l’enogastronomia funge da volano per la valorizzazione del patrimonio artistico e civile della regione.

Il calendario delle attività si apre ufficialmente sabato 25 aprile, coincidendo con l’81° anniversario della Liberazione. Le autorità civili e militari daranno vita a un corteo solenne che si muoverà alle ore 10.00 da Piazza Venanzio Gabriotti. Sotto l’egida del gonfalone municipale e con l’accompagnamento della Filarmonica G. Puccini, la cittadinanza si ritroverà presso il Monumento alla Resistenza Altotiberina. Questa cerimonia di deposizione della corona d’alloro sottolinea la volontà di legare i grandi eventi di svago e promozione del vino alla riflessione profonda sui pilastri della democrazia italiana. La partecipazione delle associazioni combattentistiche garantisce una continuità generazionale nel ricordo del sacrificio dei partigiani locali, rendendo l’evento un momento di unità sociale e identitaria.

Il versante musicale della kermesse troverà la sua massima espressione domenica 26 aprile, alle ore 17.00. L’Auditorium San Giovanni Decollato farà da cornice alla performance del duo Thybris, composto dai talentuosi Nhare e Mohan Testi. Il concerto si preannuncia come un dialogo raffinato tra violino e arpa, capace di spaziare dai rigori della musica classica alle suggestioni contemporanee e celtiche. Questo appuntamento a ingresso gratuito dimostra la capacità di Città di Castello di offrire intrattenimento di spessore accademico anche durante una fiera dedicata alla produzione vitivinicola. La contaminazione tra generi musicali rispecchia lo spirito di apertura di Only Wine, che punta a intercettare turisti colti e amanti delle esperienze sensoriali complete, che vadano oltre il solo calice.

Il distretto delle arti visive si presenta ai visitatori con una densità espositiva straordinaria. Presso la Pinacoteca Comunale prosegue l’itinerario “IN/STANZE”, un progetto che mette a confronto linguaggi multimediali e libri d’artista fino a metà giugno. Il sistema museale locale celebra inoltre figure cardine dell’arte umbra e internazionale, con retrospettive dedicate al centenario di Nuvolo e personali firmate da Paolo Canevari. Gli appassionati potranno scoprire le installazioni di Valdi Spagnulo e i lavori serigrafici legati a Corrado Cagli, oltre a una mostra documentaria sui 225 anni della banda cittadina a Palazzo del Podestà.La manifestazione riserva una sezione specifica alla formazione e alla manualità dei più giovani. Nel pomeriggio di domenica 26 aprile, si terrà “La comunità del filo”, un laboratorio di tessitura pensato per i bambini dai 6 ai 10 anni.

L’iniziativa, supportata dal Ministero della Cultura, rientra nelle attività del Laboratorio di Creatività Contemporanea e mira a stimolare la sensibilità tattile e artistica delle nuove generazioni. Grazie alla gratuità degli ingressi e alla partecipazione di educatori esperti, il weekend di Only Wine si configura come un evento inclusivo, capace di intrattenere l’intero nucleo familiare. La capacità di integrare settori diversi, dall’agricoltura eroica alla didattica museale, conferma l’efficacia di un modello organizzativo che punta sulla qualità totale e sul benessere collettivo del territorio, come riporta il comunicato dell’Ufficio stampa del Comune di Città di Castello.